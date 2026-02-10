Detectan suciedad y fauna muerta en filtros del río
Desde la ciudad de Matamoros se constató la situación del agua en el río a la altura de la calle Galeana y el Periférico donde se observa que el cauce está más abastecido en comparación con días anteriores, cuando el nivel había descendido considerablemente; actualmente el sistema parece encontrarse completo pues anteriormente el nivel de agua había disminuido 10 pies.
Sin embargo, se detectó una situación preocupante: los costados donde se ubican los filtros del sistema de agua se encuentran sumamente sucios, e incluso se observaron animales muertos en esa zona, la cual es utilizada para el consumo de agua de la ciudad de Matamoros.
La presencia de desechos orgánicos y fauna sin vida en un punto vinculado al suministro representa un potencial riesgo sanitario, por lo que la población señala la intervención inmediata de las autoridades correspondientes del mantenimiento y saneamiento del sistema hídrico.
Ante el desabasto de agua los ciudadanos piden que se cuide este líquido vital para evitar fuertes afectaciones en un futuro.
