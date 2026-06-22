DIF Matamoros entrega despensas estatales en Puerto El Mezquital

Además, se realizó la entrega de útiles escolares a niñas, niños y adolescentes de estos sectores, en apoyo al próximo inicio del ciclo escolar

En coordinación con el Sistema DIF Tamaulipas, el Sistema DIF Matamoros llevó a cabo la segunda entrega de las despensas estatales del programa "Voluntad de Ayudar a las Familias", una estrategia que busca garantizar el acceso a alimentos nutritivos e inocuos para personas que viven en condiciones de riesgo y vulnerabilidad.

La jornada se desarrolló en Puerto El Mezquital, donde además se realizó un recorrido por diversas islas de la zona para hacer llegar los apoyos directamente a las familias beneficiarias.

Durante la visita se atendieron habitantes de Isla del Amor, Isla Malvinas, Isla Puntilla Norte, Isla Mandilones, Isla Mano de León, Isla Capilla e Isla Marthoma, ampliando la cobertura del programa en comunidades de difícil acceso.

La presidenta del Sistema DIF Matamoros, Lic. Ana Ariceaga de Granados, señaló que estas acciones fortalecen la cercanía con la ciudadanía y permiten sumar esfuerzos con el Gobierno del Estado para que los apoyos lleguen de manera directa a quienes más lo necesitan, favoreciendo la alimentación y el bienestar de las familias.

Entrega de despensas, útiles escolares y servicios de salud

Como parte de la jornada y atendiendo las indicaciones de la presidenta del organismo, personal de las distintas áreas del DIF Matamoros brindó atención médica, consulta dental y capacitación nutricional para las familias asistentes.

Además, se realizó la entrega de útiles escolares a niñas, niños y adolescentes de estos sectores, en apoyo al próximo inicio del ciclo escolar.

El programa "Voluntad de Ayudar a las Familias" contempla cuatro entregas anuales de asistencia social alimentaria, priorizando a niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, mujeres en periodo de lactancia, personas con discapacidad, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad.

Con estas acciones, el Sistema DIF Matamoros reafirma su coordinación con el Sistema DIF Tamaulipas para ampliar el alcance de los programas de asistencia social, contribuyendo a que un mayor número de familias tenga acceso a una alimentación sana y equilibrada.