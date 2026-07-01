DIF Matamoros brinda apoyo a familia tras incendio

El DIF Matamoros entregó colchones, despensas, ropa y otros artículos básicos a una familia que perdió sus pertenencias en un incendio

Una familia de Matamoros que perdió sus pertenencias a causa de un incendio en su vivienda recibió apoyo por parte del Sistema DIF Municipal, luego de que se conociera su situación.

La ayuda fue entregada a través del área de gestoría, cuyo personal acudió al domicilio de los afectados para proporcionar artículos de primera necesidad que les permitan hacer frente a las consecuencias del siniestro.

Entregan artículos de primera necesidad

Entre los apoyos otorgados se encuentran colchones, despensas con productos de la canasta básica, ropa y un botiquín de primeros auxilios, con el propósito de atender las necesidades inmediatas de la familia tras el incendio.

De acuerdo con la información proporcionada, la atención se brindó de manera oportuna una vez que el caso fue dado a conocer, buscando ofrecer respaldo a los afectados mientras inician el proceso de recuperación de las pérdidas materiales.

Apoyo a familias en situaciones de emergencia

El DIF Matamoros señaló que este tipo de acciones forman parte de los apoyos que la institución brinda a personas y familias que enfrentan situaciones difíciles, con el objetivo de contribuir a su bienestar y atender necesidades urgentes derivadas de emergencias.