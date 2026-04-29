Refuerza DIF de Ciudad Victoria protección a menores

Con el objetivo de salvaguardar el bienestar y los derechos fundamentales de la niñez y adolescencia, el DIF Victoria, a través de su Procuraduría, mantiene un esquema de atención integral que combina la intervención en situaciones de riesgo con la asesoría legal especializada.

Acción inmediata ante la violencia

Carlos López, procurador del DIF Victoria, explicó que el área de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes opera bajo un esquema de guardias permanentes las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en coordinación con el DIF Tamaulipas, este sistema permite una respuesta ágil ante reportes recibidos a través del 911, ya sean denuncias anónimas o realizadas por familiares y tutores.

"Realizamos un trabajo coordinado con el DIF Tamaulipas y la Guardia de Género de la Secretaría de Seguridad Pública para velar por el interés superior del menor", detalló López García.

El protocolo de actuación busca siempre la seguridad del infante: primero se intenta localizar a la familia extendida para que el menor permanezca en un entorno conocido mientras se desarrolla el proceso penal contra el agresor.

Como medida extrema y última instancia, se procede al resguardo en la Casa Hogar del DIF. "Lo menos que queremos es llevar a cabo un ingreso, pero cuando es necesario, se hace para proteger al menor", enfatizó.

Cifras y servicios de asistencia

Más allá de la atención a emergencias, la Procuraduría brinda asesoría jurídica en temas de vital importancia para el desarrollo familiar, tales como:

Pensiones alimenticias.

Guardia y custodia.

Reglas de convivencia.

Reconocimientos de paternidad.

Respecto a la incidencia registrada de enero a la fecha, el funcionario reportó los siguientes datos:

Violencia: Se han atendido alrededor de 12 reportes de violencia física o psicológica contra niñas y niños derivados del 911.

Asesoría Jurídica: Se han brindado entre 3 y 4 asesoramientos a tutores, mientras que, en el rubro de pensiones alimenticias, la cifra asciende de 15 a 20 casos atendidos.

Con estas acciones, el DIF Victoria reafirma su compromiso de ser un escudo protector para los menores, trabajando no solo en la reacción ante casos de violencia, sino también en la consolidación de los derechos legales que garantizan una vida digna para la infancia victorense.

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