Difieren resolución de Jorge Luis 'N' y 'Estrellita': caso Dafne

En contraste, la atención este lunes se centra en Dana Yanina "N", cuya audiencia fue reanudada tras haberse diferido el pasado fin de semana

Mientras este lunes se reanuda la audiencia inicial de Dana Yanina "N", en la que se espera que el juez de control resuelva su situación jurídica tras el desahogo de alrededor de 30 testimonios, durante la madrugada también concluyó la primera parte de la audiencia inicial de Jorge Luis "P" y "Estrellita", quienes enfrentan un proceso penal por su presunta participación en el caso de la muerte de Dafne, la adolescente de 13 años que falleció durante un campamento de la Academia Militarizada de Marina Doenitz.

Aplazan para el jueves la audiencia de dos acusados por la muerte de Dafne

La diligencia de Jorge Luis "P" y "Estrellita" se prolongó por casi 16 horas y finalizó poco antes de las 3:00 de la madrugada de este lunes. A petición de la defensa, el juez concedió la ampliación del plazo constitucional a 144 horas para permitir la preparación de una defensa técnica y el análisis de los datos de prueba presentados por la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Con ello, la continuación de la audiencia inicial de ambos imputados fue programada para el próximo 30 de julio a las 9:00 de la mañana, fecha en la que el órgano jurisdiccional determinará si son vinculados o no a proceso.

En contraste, la atención este lunes se centra en Dana Yanina "N", cuya audiencia fue reanudada tras haberse diferido el pasado fin de semana. Luego del desahogo de los testimonios pendientes, el juez deberá resolver si existen elementos suficientes para vincularla a proceso.

Las investigaciones por la muerte de Dafne continúan abiertas y la Fiscalía mantiene el desarrollo de las distintas líneas de investigación para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de todos los involucrados.