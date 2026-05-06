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Nuevo León

Difieren audiencia contra José Lobatón; será el 15 de mayo

Se dio a conocer que hay por lo menos 100 querellas, y que el fraude cometido sería de por lo menos $400 millones de pesos

  • 06
  • Mayo
    2026

Apenas unos minutos antes de su inicio programado, se difirió la audiencia virtual de José Lobatón, director de Proyectos 9, en la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, sin dar a conocer los motivos.

Lobatón enfrenta un proceso legal ante la acumulación de más de un centenar de denuncias por incumplimiento en la entrega de inmuebles.

La comparecencia, que estaba pactada para este miércoles, fue trasladada al próximo 15 de mayo, informó una fuente a El Horizonte.

Sin embargo, este es solo el inicio de una serie de diligencias ya calendarizadas para dar seguimiento a las acusaciones de los afectados.

Fuentes allegadas al caso informaron que, tras la audiencia del 15 de mayo, se tienen proyectadas tres fechas consecutivas para dar celeridad al proceso: 20 y el 27 de mayo y el 9 de junio.

Lobatón se encuentra bajo el escrutinio público y legal debido a que acumula más de 100 denuncias.

Los clientes afectados reclaman un monto global de al menos $400 millones de pesos por inversiones en departamentos y locales comerciales que no han sido entregados.

Actualmente, ocho desarrollos en Monterrey operados por Proyectos 9 se encuentran inconclusos o con las obras totalmente frenadas, dejando en la incertidumbre a decenas de familias.

Las torres bajo investigación son LaLo y LoLa, Sohl, Moca (Verde 490, Azul 377 y Amarillo 247), Volga y Las Palmas

En la entrevista exclusiva concedida a El Horizonte el pasado 24 de abril, el desarrollador aseguró que dará la cara ante los reclamos.

"Yo estoy aquí, no he huido de la ciudad, y a todos les voy a cumplir", afirmó en su momento.


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