Difunden presunto secuestro y extorsión de la Guardia Estatal

De acuerdo con la versión difundida, la familia del comerciante logró reunir 7.000 dólares en efectivo, cantidad que habrían entregado a los responsables

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Un presunto caso de privación ilegal de la libertad y extorsión atribuido a elementos de la Guardia Estatal de Tamaulipas fue difundido en redes sociales y medios nacionales, luego de que cámaras de videovigilancia captaran el momento en que un comerciante es interceptado por un grupo de hombres armados y con el rostro cubierto en Reynosa.

La presunta víctima, identificada con el seudónimo de Juan Carlos Mendoza para proteger su identidad, aseguró que quienes lo interceptaron eran policías estatales.

De acuerdo con el testimonio difundido, inicialmente fue trasladado a una brecha, donde presuntamente le exigieron el pago de 30 mil dólares para obtener su libertad.

Según el mismo relato, posteriormente fue llevado a su domicilio, donde denunció el robo de joyas, ropa, perfumes y relojes, para después ser trasladado nuevamente por los presuntos responsables.

Al respecto, representantes de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) Reynosa señalaron que no cuentan con información sobre este caso.

Indicaron que, hasta el momento, ningún comerciante ha presentado un reporte o denuncia ante el organismo empresarial en los términos expuestos por el medio nacional que difundió los hechos.

De acuerdo con la versión difundida, la familia del comerciante logró reunir 7 mil dólares en efectivo, cantidad que presuntamente fue entregada a los responsables para conseguir su liberación.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas ni existe un posicionamiento oficial de las autoridades estatales respecto de los señalamientos. La veracidad de las acusaciones continúa pendiente de ser esclarecida por las instancias competentes.