Nuevo León

Difunden presunta extorsión en Aeropuerto de Monterrey

Captan cómo un elemento de seguridad le exigió a un pasajero la cantidad de $5,000 pesos, con el fin de dejarlo pasar con su maleta ya documentada

  • Diciembre
    2025

Usuarios en redes sociales difundieron un video en el que se muestra cómo un elemento de la Agencia Nacional de Aduanas de México aparentemente extorsionó a un pasajero para dejar pasar su maleta por las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Monterrey.

A través de redes sociales, se compartieron las imágenes en las que se observa como el elemento acompañó a la presunta víctima hasta un pasillo, mientras simulaba darle indicaciones sobre a donde debería dirigirse.

Al encontrarse solos, el agente le preguntó en donde traía la cantidad estipulada.

Elemento: ¿Donde los traes el dinero?
Víctima: ¿Eh?
Elemento: ¿Donde lo traes el dinero?
Víctima: En la bolsa
Elemento: Dámelo. ¿Cuánto es?
Víctima: Lo que me dijiste
Elemento: 10 centavos
Víctima: Pues si

De acuerdo con lo dicho por la víctima, el monto exigido por el elemento fue  de $5,000 pesos, dinero con lo que dejó pasar con su equipaje de mercancía declarada.

Ante esta situación, algunos usuarios compartieron sus experiencias con las autoridades, al afirmar que han sido víctimas de este tipo de acciones.

Captura de pantalla 2025-12-11 151302.png

 


