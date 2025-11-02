Cerrar X
98e32ff8_bc08_408f_9597_2150c15f1223_a9e71ddb94
Tamaulipas

Don Oscar Hinojosa: servir con fe desde la despedida final

El funerario reynosense Oscar Hinojosa Cantú dedica su vida a brindar sepultura digna, incluso gratuita, a los más necesitados, guiado por su fe y vocación

  • 02
  • Noviembre
    2025

Don Oscar Hinojosa Cantú no necesita que sea 2 de noviembre para recordar a los fieles difuntos. Como propietario de una agencia funeraria en Reynosa, convive todos los días con el proceso de transición de lo terrenal a lo celestial, una labor que asume con fe y compromiso cristiano.

Esa vocación, dice, es un legado que recibió de sus padres y que ha guiado su camino durante varias décadas. Ha hecho de su trabajo una misión de vida: acompañar con dignidad el último adiós de cada persona, sin importar su condición social o económica.

“Para mí todos los días es Día de los Finados, es algo sagrado, porque nuestros seres queridos pensamos que ya nunca más nos vamos a volver a ver, pero no es lo que diga el hombre, es lo que diga nuestro Padre Dios por medio de su amado hijo Jesucristo”, expresó el empresario funerario.

La historia de Oscar Hinojosa Cantú se ha convertido en un ejemplo para la comunidad reynosense. En silencio y sin buscar reconocimiento, ha dado cristiana sepultura a los desconocidos, a quienes nadie reclama ni acompaña en su partida. También ha brindado servicios funerarios gratuitos a migrantes, indigentes y personas en situación vulnerable, cumpliendo así un compromiso espiritual más allá del negocio.

5a96a280-4a14-4ee4-b90e-a764fe34113b.jfif

“Yo nada más soy un instrumento que usa Dios. Para la gloria de Dios nosotros cremamos sin costo 299 migrantes, ahí se los dejo de tarea. Si yo los cobrara de a 25 mil pesos, nada más hágale la suma. Pero entonces todos esos números no están depositados en el City Bank, esos números están depositados en el celestial Bank, y que se quede bendición”, compartió don Oscar con una sonrisa serena.

Con su larga experiencia, Hinojosa Cantú asegura haber aprendido que nada de lo que se acumula en vida cabe en el lecho de muerte. Por eso invita a los empresarios y ciudadanos a practicar la solidaridad y el desprendimiento, a mirar más allá de los intereses económicos y pensar en el bienestar de los demás.

“Tenemos que entender, hermanos empresarios de la República Mexicana, que primero hay que apoyar a la familia de sangre y luego a la familia laboral, porque el buen juez por su casa empieza”, señaló.

Aunque no es figura pública ni aspira a ningún cargo político, Oscar Hinojosa afirma que seguirá regalando sus servicios a quien realmente los necesite, como lo ha hecho toda su vida. Incluso, con el buen humor que lo caracteriza, ya dejó instrucciones precisas sobre cómo desea ser despedido cuando llegue su momento de partir al plano celestial.

“Yo nada más me voy a llevar un traje y un sombrero. Ya le dije a mis muchachos, Vicente Vázquez Rocha y Juan Dimas, que a la hora que yo me vaya le hagan dos agujeritos a mi ataúd para sacar las manos así y decirles: no me llevé nada, ni el anillo; me llevé la satisfacción y el amor que compartí primeramente entre mis hijos y mi familia laboral, porque ellos no son mis empleados, son mi familia.”

En una ciudad donde la vida cotidiana suele estar marcada por la prisa y la indiferencia, don Oscar Hinojosa Cantú recuerda con su ejemplo que la muerte también puede ser un acto de amor y fe, y que el verdadero legado de una persona no se mide en riquezas, sino en las obras que deja en los corazones de los demás.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

4c77e2c7_e347_430c_af51_0f23be86c4fb_9bf4ff922f
Estudiantes montan altar en la colonia Gustavo Espinosa Mireles
EH_DOS_FOTOS_2_6db6dfdb16
Brasil lamenta tragedia por incendio en Sonora
EH_DOS_FOTOS_2025_11_02_T123416_683_02517f56bd
Carín León envía condolencias por tragedia en Hermosillo
publicidad

Últimas Noticias

IMG_0217_1abc853242
Refuerza Escobedo seguridad con nueva división blindada
a7c7a534_5320_4917_8b77_d40202371741_4f1978e388
Ausencia de nuevos partidos marca sesión del IEC Coahuila
4c77e2c7_e347_430c_af51_0f23be86c4fb_9bf4ff922f
Estudiantes montan altar en la colonia Gustavo Espinosa Mireles
publicidad

Más Vistas

nl_interconexion_68bc30b6bc
Ven obra vial de la Interconexión como ‘negociazo’ inmobiliario
EH_DOS_FOTOS_2025_11_02_T114301_542_c5f88939e7
Samuel García lamenta asesinato del alcalde de Uruapan
sheinbaum_michoacan_f879d0f4a9
No habrá impunidad: Sheinbaum condena homicidio de Carlos Manzo
publicidad
×