Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_03_30_at_12_39_08_AM_24b4533ae1
Tamaulipas

Fallece Don Luis Viñals Contreras; deja un legado maravilloso

El empresario y periodista deportivo nació en la CDMX, pero vivió en Tamaulipas, donde construyó un Hipódromo Galgódromo que fue notable en México y EUA

  • 30
  • Marzo
    2026

Nuevo Laredo está de luto. Este sábado perdió a un gran ciudadano: Don Luis Viñals Contreras.

El reconocido empresario y periodista deportivo fue despedido entre aplausos de familiares y amigos que acudieron a la Catedral del Espíritu Santo para darle el último adiós.

Don Luis nació en la Ciudad de México, pero eligió ser neolaredense cuando llegó a principios de los 80 a vivir e invertir en esta frontera, a luchar cada día por el desarrollo de la comunidad a través de sus inversiones y su trabajo.

No llegó solo, trajo lo más valioso para él, su familia, integrada por su esposa Gloria Ortiz de la Peña Fortún y sus hijos Gloria, Luis y Jorge.

WhatsApp Image 2026-03-30 at 12.39.08 AM.jpeg

Sus hijos lo recuerdan como un gran visionario, que construyó el Hipódromo Galgódromo, el cual marcó una época dorada para Nuevo Laredo.

Además, presidió el Club Rotario y el Consejo de la Buena Vecindad, a través de los cuales llevó muchos beneficios a la comunidad. 

“En los tiempos que mi padre vino acá, a inicios de los 80, el pueblo, la ciudad era una ciudad formada por familias muy, muy conocidas, era una sociedad hermética.

“Vino con una obra que trascendió, un hipódromo que fue muy notable tanto en Estados Unidos como en México por su construcción, por su modernidad y tuvo que empezar a hacer lo que pocos empresarios se habían atrevido”, expresó Luis Viñals Ortiz de la Peña, hijo de Don Luis.

WhatsApp Image 2026-03-30 at 12.39.33 AM.jpeg

Aunque su padre partió de este mundo, su legado sigue vivo. Dejó grandes enseñanzas tanto a sus hijos y nietos, como al empresariado neolaredense.

“Hizo conciencia en la gente de que sí se puede, de que Nuevo Laredo es un punto estratégico en donde no sólo confluyen almas, confluye cultura, confluyen dos países, sino que los grandes empresarios pueden tener buenos beneficios cuando le apuestan a algo tan solvente, tan bonito, tan magno como es una construcción de ese tipo.

“Yo espero que poco a poco Nuevo Laredo, de esto ha pasado ya casi 50 años, 40 y tantos años, aprenda que, si eso se pudo hacer, otras obras grandes pueden venir para el beneficio de todos”, agregó.

Don Luis tenía 96 años de edad al partir de este mundo, y vivió una vida plena, durante la cual cultivó amistades sinceras tanto en Nuevo Laredo como en la CDMX, que incluye destacadas personalidades del ámbito cultural, artístico y mediático, entre ellas Don Pedro Ferriz, Joaquín Cordero y Gabriel García Márquez.

WhatsApp Image 2026-03-30 at 12.39.23 AM.jpeg

Fue un hombre bohemio en el sentido más elevado del término: un espíritu libre, sensible, profundamente humano, que encontraba en la conversación, la escritura y la observación del mundo, una forma de trascendencia.

Participó activamente en torneos internacionales en Estados Unidos, Argentina, Miami y Cuba.

Su vocación periodística lo llevó a integrarse al periódico Ovaciones, en la Ciudad de México, donde desarrolló una carrera sólida y respetada durante muchos años. 

“El ser hijo de Don Luis Viñals Contreras es un verdadero orgullo”, expresó su hijo Jorge Viñals Ortiz de la Peña.

“Todos sus hijos y sus nietos le agradecemos a la vida de haber tenido un padre como mi padre, que vivió una vida completa, una vida llena de éxitos, ejemplar en la cuestión familiar, en la cuestión profesional, en la cuestión cultural, en la cuestión social”, añadió.

Fue editor durante muchos años de la revista “Pura Sangre”, consolidando un espacio especializado de gran valor dentro del medio. Su pluma le valió el reconocimiento como “Pluma de Oro”, y en el año 2016 fue entronizado al Salón de la Fama en México.

WhatsApp Image 2026-03-30 at 12.39.39 AM.jpeg

Su trayectoria trascendió incluso a nivel internacional, siendo distinguido en Kentucky con el nombramiento honorífico de Coronel, reflejo del respeto que su figura generaba dentro del mundo ecuestre.

“Siempre fue un hombre que en su trayectoria dejó una huella con todo lo que hizo, y trascendió con un espíritu de servicio único”, detalló.

“Yo puedo describir a mi padre como una persona universal que se llevaba con todo el mundo, una persona con un gran intelecto y una persona que aquí particularmente en Nuevo Laredo dejó muchos amigos”, comentó.

Toda una vida dedicada al deporte ecuestre, al periodismo, a la cultura y las artes, a su familia y al desarrollo de la ciudad, hacen que Don Luis Viñals Contreras continúe presente en Nuevo Laredo.

“Siempre tuvo que ver con toda la cuestión del desarrollo y la competitividad de los dos Laredos”, destacó su  hijo Jorge.

“Él se vino a hacer el hipódromo galgódromo aquí a Nuevo Laredo, donde trajo muchas fuentes de empleo y mucha derrama económica, así que toda su familia, todos sus hijos nos sentimos muy orgullosos y nos deja un legado maravilloso que vamos a tratar de continuarlo por siempre”, puntualizó su hijo Jorge.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

coahuila_rio_mezquites_c1887f68e4
Denuncian clausura irregular del Río Mezquites
don_luis_vinals_5c7db953eb
Despiden a Luis Viñals Contreras tras fallecer a los 96 años
escena_disney_1_2a9f645439
Honrará Disney las trayectorias de Dwayne Johnson y Anne Hathaway
publicidad

Últimas Noticias

EUA_reabre_su_embajada_en_Venezuela_tras_siete_anos_55e445784a
EUA reabre su embajada en Venezuela tras siete años
comisiion_sheinbaum_72ebf3b9d6
México llevará a la CIDH muertes de migrantes en centros del ICE
brazino_777_43e9328d2d
¿Eleva interacción en tiempo real la conexión emocional digital?
publicidad

Más Vistas

detienen_menor_homicidio_hombre_san_pedro_fb62907130
Detienen a menor por muerte de hombre durante fiesta en San Pedro
fiscal_estatal_deslinda_mariana_rodriguez_caso_tia_paty_fe14d63638
Deslinda fiscal a Mariana Rodríguez y De Nigris de caso Tía Paty
EH_DOS_FOTOS_8_ceee261a93
¿Luis Miguel en Santiago, NL o imágenes creadas con IA?
publicidad
×