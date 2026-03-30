Fallece Don Luis Viñals Contreras; deja un legado maravilloso

Nuevo Laredo está de luto. Este sábado perdió a un gran ciudadano: Don Luis Viñals Contreras.

El reconocido empresario y periodista deportivo fue despedido entre aplausos de familiares y amigos que acudieron a la Catedral del Espíritu Santo para darle el último adiós.

Don Luis nació en la Ciudad de México, pero eligió ser neolaredense cuando llegó a principios de los 80 a vivir e invertir en esta frontera, a luchar cada día por el desarrollo de la comunidad a través de sus inversiones y su trabajo.

No llegó solo, trajo lo más valioso para él, su familia, integrada por su esposa Gloria Ortiz de la Peña Fortún y sus hijos Gloria, Luis y Jorge.

Sus hijos lo recuerdan como un gran visionario, que construyó el Hipódromo Galgódromo, el cual marcó una época dorada para Nuevo Laredo.

Además, presidió el Club Rotario y el Consejo de la Buena Vecindad, a través de los cuales llevó muchos beneficios a la comunidad.

“En los tiempos que mi padre vino acá, a inicios de los 80, el pueblo, la ciudad era una ciudad formada por familias muy, muy conocidas, era una sociedad hermética.

“Vino con una obra que trascendió, un hipódromo que fue muy notable tanto en Estados Unidos como en México por su construcción, por su modernidad y tuvo que empezar a hacer lo que pocos empresarios se habían atrevido”, expresó Luis Viñals Ortiz de la Peña, hijo de Don Luis.

Aunque su padre partió de este mundo, su legado sigue vivo. Dejó grandes enseñanzas tanto a sus hijos y nietos, como al empresariado neolaredense.

“Hizo conciencia en la gente de que sí se puede, de que Nuevo Laredo es un punto estratégico en donde no sólo confluyen almas, confluye cultura, confluyen dos países, sino que los grandes empresarios pueden tener buenos beneficios cuando le apuestan a algo tan solvente, tan bonito, tan magno como es una construcción de ese tipo.

“Yo espero que poco a poco Nuevo Laredo, de esto ha pasado ya casi 50 años, 40 y tantos años, aprenda que, si eso se pudo hacer, otras obras grandes pueden venir para el beneficio de todos”, agregó.

Don Luis tenía 96 años de edad al partir de este mundo, y vivió una vida plena, durante la cual cultivó amistades sinceras tanto en Nuevo Laredo como en la CDMX, que incluye destacadas personalidades del ámbito cultural, artístico y mediático, entre ellas Don Pedro Ferriz, Joaquín Cordero y Gabriel García Márquez.

Fue un hombre bohemio en el sentido más elevado del término: un espíritu libre, sensible, profundamente humano, que encontraba en la conversación, la escritura y la observación del mundo, una forma de trascendencia.

Participó activamente en torneos internacionales en Estados Unidos, Argentina, Miami y Cuba.

Su vocación periodística lo llevó a integrarse al periódico Ovaciones, en la Ciudad de México, donde desarrolló una carrera sólida y respetada durante muchos años.

“El ser hijo de Don Luis Viñals Contreras es un verdadero orgullo”, expresó su hijo Jorge Viñals Ortiz de la Peña.

“Todos sus hijos y sus nietos le agradecemos a la vida de haber tenido un padre como mi padre, que vivió una vida completa, una vida llena de éxitos, ejemplar en la cuestión familiar, en la cuestión profesional, en la cuestión cultural, en la cuestión social”, añadió.

Fue editor durante muchos años de la revista “Pura Sangre”, consolidando un espacio especializado de gran valor dentro del medio. Su pluma le valió el reconocimiento como “Pluma de Oro”, y en el año 2016 fue entronizado al Salón de la Fama en México.

Su trayectoria trascendió incluso a nivel internacional, siendo distinguido en Kentucky con el nombramiento honorífico de Coronel, reflejo del respeto que su figura generaba dentro del mundo ecuestre.

“Siempre fue un hombre que en su trayectoria dejó una huella con todo lo que hizo, y trascendió con un espíritu de servicio único”, detalló.

“Yo puedo describir a mi padre como una persona universal que se llevaba con todo el mundo, una persona con un gran intelecto y una persona que aquí particularmente en Nuevo Laredo dejó muchos amigos”, comentó.

Toda una vida dedicada al deporte ecuestre, al periodismo, a la cultura y las artes, a su familia y al desarrollo de la ciudad, hacen que Don Luis Viñals Contreras continúe presente en Nuevo Laredo.

“Siempre tuvo que ver con toda la cuestión del desarrollo y la competitividad de los dos Laredos”, destacó su hijo Jorge.

“Él se vino a hacer el hipódromo galgódromo aquí a Nuevo Laredo, donde trajo muchas fuentes de empleo y mucha derrama económica, así que toda su familia, todos sus hijos nos sentimos muy orgullosos y nos deja un legado maravilloso que vamos a tratar de continuarlo por siempre”, puntualizó su hijo Jorge.

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