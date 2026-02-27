Podcast
Reporte Ciudadano
Tamaulipas

Buscan Don Julián lograr su meta de aprender a leer y escribir

A sus 77 años, se inscribió en el Instituto Tamaulipeco para la Educación de los Adultos con la determinación de lograr su meta

  • 27
  • Febrero
    2026

Don Julián Gutiérrez, un adulto mayor de 77 años originario de Tula, Tamaulipas, se inscribió en el Instituto Tamaulipeco para la Educación de los Adultos (ITEA) para aprender a leer y escribir. 

A pesar de su edad y de haber enviudado recientemente, Don Julián está determinado a lograr su meta.

“Yo necesito enseñarme a leer y escribir; quedé huérfano muy chico y desgraciadamente no pude entrar a la escuela pero nunca es tarde”, comenta emocionado Don Julián. 

El Instituto Tamaulipeco para la Educación de los Adultos (ITEA) ofrece un plan de estudios para adultos que incluye la enseñanza de la lectura y escritura, así como la educación primaria. 

Según informes del instituto, en un lapso de 4 meses, los estudiantes pueden estar aptos para saber leer y escribir.

Después de completar este proceso, Don Julián se inscribirá en el programa de educación primaria, lo que le permitirá obtener su certificado. 

“Es difícil porque tengo una edad que a lo mejor ya no me entran las letras, pero vamos a hacerle la lucha”. 

Definitivamente nunca es tarde para aprender, solo falta que el interesado no desista en el intento. 

“Si yo salgo adelante, cuenten conmigo, un día tiene ahí una pobre casa, ahí les voy a brindar una comida si yo me enseño a leer”, dice Don Julián.


