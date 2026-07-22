La mayor preocupación se concentraba en la franja fronteriza, el nuevo reporte muestra que las condiciones de sequedad comienzan a extenderse hacia el centro

Inicio / Tamaulipas / Duró poco el alivio en Tamaulipas: vuelve la sequía

Después de permanecer apenas una quincena completamente libre de afectaciones por sequía, Tamaulipas volvió a registrar condiciones de sequedad en parte de su territorio, de acuerdo con el más reciente reporte del Monitor de Sequía de México, elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Aquí te presentamos la edición impresa: El Horizonte Tamaulipas-22 de julio

El informe, correspondiente a la primera quincena de julio y publicado ayer, revela que el 11.4% de la superficie estatal presenta condiciones anormalmente secas (D0), una categoría considerada como la etapa previa al desarrollo de la sequía y que puede representar el inicio de un deterioro en la disponibilidad de humedad si las precipitaciones disminuyen durante las próximas semanas.

La actualización marca un cambio significativo respecto al reporte emitido a principios de julio, cuando las autoridades meteorológicas informaron que Tamaulipas se encontraba libre al cien por ciento de cualquier nivel de afectación por sequía, resultado de las lluvias registradas durante junio, las cuales permitieron recuperar presas, ríos y la humedad en los suelos de gran parte del estado.

A diferencia de meses anteriores, cuando la mayor preocupación se concentraba en la franja fronteriza, el nuevo reporte muestra que las condiciones de sequedad comienzan a extenderse hacia el centro de Tamaulipas y parte del sur.

La frontera norte había sido la última en recuperarse

La recuperación total del estado había sido considerada una noticia positiva, ya que durante los últimos meses la sequía afectó principalmente a los municipios del norte, donde la escasez de lluvias provocó bajos niveles en cuerpos de agua y preocupación por el abastecimiento para uso urbano, agrícola y ganadero.

Los últimos municipios en abandonar cualquier categoría de sequía fueron Guerrero, Matamoros, Mier, Reynosa y Nuevo Laredo, todos ubicados en la frontera norte, que durante varios meses enfrentaron condiciones de sequía moderada, severa e incluso extrema.

Sin embargo, el más reciente informe evidencia que, aunque esa región permanece libre de afectaciones, otras zonas del estado comienzan nuevamente a mostrar señales de déficit de humedad.

Una condición de alerta temprana

La clasificación D0 o anormalmente seco no significa que exista una sequía consolidada; sin embargo, representa una condición de vigilancia debido a que puede afectar gradualmente la humedad del suelo, el desarrollo de cultivos, los pastizales y favorecer el incremento del riesgo de incendios, además de convertirse en sequía moderada si persiste la falta de lluvias.

Por ello, especialistas consideran importante dar seguimiento a la evolución de las precipitaciones durante las próximas semanas, especialmente en el centro y sur de Tamaulipas, donde se concentra la nueva área con déficit de humedad.

Mantienen monitoreo permanente

Las autoridades meteorológicas mantienen un seguimiento continuo del comportamiento de las lluvias y de las condiciones de humedad en todo el país, ya que la evolución de la temporada de ciclones tropicales y otros sistemas atmosféricos será determinante para definir si la entidad logra conservar niveles adecuados de humedad o si las condiciones secas continúan expandiéndose.

El Monitor de Sequía de México actualiza sus reportes de manera quincenal con base en indicadores como precipitación acumulada, humedad del suelo, escurrimientos, almacenamiento en presas y condiciones climáticas, información que permite evaluar el comportamiento de la sequía y orientar las acciones de prevención y manejo del recurso hídrico.