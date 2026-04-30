Realizan de manera sorpresiva 'Operativo Mochila' en CBTis 24

Con el firme propósito de garantizar un entorno seguro y libre de riesgos para la comunidad estudiantil, se llevó a cabo en ambos turnos, matutino y vespertino, un "Operativo Mochila" sorpresa en las instalaciones del CBTis 24 en Ciudad Victoria.

Ramón Guerra, director del plantel, informó que esta estrategia preventiva fue coordinada de manera conjunta por elementos de la Guardia Estatal, la Fiscalía General de Justicia, personal docente y padres de familia.

“Estuvimos trabajando con los padres de familia, sus hijos descendían, y lo que había es invitarlos para ser testigos de este protocolo de revisión de mochila. Los jóvenes, es un tema que, como pueden ver en la pantalla, es recurrente la revisión de la mochila, el abatimiento del orden, la seguridad, y ellos saben comportarse”, explicó.

Esta estrategia de revisión duró una hora y se revisaron alrededor de 1,100 mochilas en el turno matutino y 1,500 en el turno vespertino.

Durante la jornada, se contó con el apoyo de binomios caninos, quienes recorrieron las diversas áreas de la institución para asegurar que no se introdujeran objetos o sustancias prohibidas.

Las estudiantes del plantel, Luz Rojo, Mafer González y Dora Maldonado, coincidieron en señalar que se trata de una estrategia de seguridad positiva en materia de seguridad.

“Que está muy bien para que sea un ambiente sano y de segura convivencia para todos nosotros”.

Afortunadamente, el despliegue concluyó con resultados positivos, ya que no se detectó ninguna situación ilegal ni irregular, permitiendo que las actividades escolares continuaran desarrollándose con total normalidad.

“El protocolo establece que nosotros no tocamos los objetos, son ellos los que lo manipulan, son ellos los que tienen el derecho a abrir o no la mochila”, dijo el director del CBTis 24.

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