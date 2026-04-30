Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_04_30_at_6_32_52_PM_1_44adee2862
Tamaulipas

Realizan de manera sorpresiva 'Operativo Mochila' en CBTis 24

Esta estrategia de revisión duró una hora y se revisaron alrededor de 1,100 mochilas en el turno matutino y 1,500 en el turno vespertino

  • 30
  • Abril
    2026

Con el firme propósito de garantizar un entorno seguro y libre de riesgos para la comunidad estudiantil, se llevó a cabo en ambos turnos, matutino y vespertino, un "Operativo Mochila" sorpresa en las instalaciones del CBTis 24 en Ciudad Victoria.

Ramón Guerra, director del plantel, informó que esta estrategia preventiva fue coordinada de manera conjunta por elementos de la Guardia Estatal, la Fiscalía General de Justicia, personal docente y padres de familia. 

“Estuvimos trabajando con los padres de familia, sus hijos descendían, y lo que había es invitarlos para ser testigos de este protocolo de revisión de mochila. Los jóvenes, es un tema que, como pueden ver en la pantalla, es recurrente la revisión de la mochila, el abatimiento del orden, la seguridad, y ellos saben comportarse”, explicó.

WhatsApp Image 2026-04-30 at 6.32.53 PM.jpeg

Esta estrategia de revisión duró una hora y se revisaron alrededor de 1,100 mochilas en el turno matutino y 1,500 en el turno vespertino. 

Durante la jornada, se contó con el apoyo de binomios caninos, quienes recorrieron las diversas áreas de la institución para asegurar que no se introdujeran objetos o sustancias prohibidas.

Las estudiantes del plantel, Luz Rojo, Mafer González y Dora Maldonado, coincidieron en señalar que se trata de una estrategia de seguridad positiva en materia de seguridad. 

WhatsApp Image 2026-04-30 at 6.32.52 PM.jpeg

“Que está muy bien para que sea un ambiente sano y de segura convivencia para todos nosotros”.  

Afortunadamente, el despliegue concluyó con resultados positivos, ya que no se detectó ninguna situación ilegal ni irregular, permitiendo que las actividades escolares continuaran desarrollándose con total normalidad. 

“El protocolo establece que nosotros no tocamos los objetos, son ellos los que lo manipulan, son ellos los que tienen el derecho a abrir o no la mochila”, dijo el director del CBTis 24.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

manifestacion_muerte_camila_5c68ef79d2
Exigen justicia tras ataque armado que le costó la vida a joven
agresion_secundaria1_ff19c8a7ea
Adolescente resulta lesionado tras agresión afuera de secundaria
Whats_App_Image_2026_05_01_at_10_05_28_AM_deb1dd55ab
Registran más de 700 detenidos y cero homicidios en Nuevo León
publicidad

Últimas Noticias

fgr_reitera_extradicion_rocha_moya_78f25aad75
FGR afirma que no hay fundamento para extraditar a Rocha Moya
frente_frio_48_lluvias_viento_cbc723cd20
Advierte PC de NL bajas temperaturas y viento por Frente Frío 48
seleccion_iran_reunion_fifa_d9a6a1b25b
Irán se reunirá con FIFA en Zúrich rumbo al Mundial en EUA
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_04_29_at_13_54_37_8cf4a6715d
Alertan en NL por lluvias y granizo para esta tarde
linea_6_metro_f4f839dbd0
Comienzan pruebas dinámicas del Monorriel de Línea 6 del Metro
nl_primer_prueba_monorriel_4a2b6c7444
Expandir el Metro, un esfuerzo sin precedentes: Samuel García
publicidad
×