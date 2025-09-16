Cerrar X
Educación destina 823 MDP para 816 escuelas en Tamaulipas

Casi 4,400 escuelas de nivel básico lograron adquirieron aires acondicionados, pero el 43% no tomaron en cuenta el voltaje, lo que provocó daños en equipos

El secretario de Educación Miguel Ángel Vades García dijo que existe un presupuesto especial de 823 millones de pesos para la rehabilitación de escuelas que se encuentran en malas condiciones y que presentan afectaciones en sus instalaciones eléctricas, se tarta de 816 comunidades escolares que se ubican en los 43 municipios de la entidad. 

“Bueno están en malas condiciones y necesitan una mano en la instalación eléctrica, son 816 escuelas y ya como decía el gobernador, el Dr. Américo Villarreal, estamos preparando un presupuesto especial para la atención de esas escuelas, de manera inmediata”, dio el funcionario estatal. 

Resaltó que existen 4,397 escuelas del nivel básico, y al menos el 85% de los planteles educativos se apegaron al programa “La Escuela es Nuestra”, presupuesto con el que adquirieron aires acondicionados, pero el 43% de las mismas no tomaron en cuenta el tipo de voltaje, lo que ha provocado afectaciones severas y considerables en sus equipos. 

Por otra parte, se refirió a la ausencia escolar en el 6% de las escuelas del nivel básico durante el pasado lunes 15 de septiembre, en donde no se respetó el calendario escolar debido a una supuesta reunión sindical, en estos casos adelantó que habrá apercibimientos para los directivos, incluso amonestaciones y hasta suspensiones dependiendo de cada caso.

“Pues fue buena en general, hubo por ahí unas escuelas que tuvieron algún tipo de asamblea, ayer platicamos, pero en general estuvo alrededor del 94% de asistencia, como quiera estamos levantando, me pidió México el reporte y estamos en el proceso de la información”, dijo Valdés García.


