Suspenden definitivamente los modelos de `escuelas militarizadas´

Secretaría de Educación de Tamaulipas confirma la suspensión definitiva de estos modelos de centros educativos en el estado.

La Secretaría de Educación de Tamaulipas, bajo la coordinación con las autoridades federales, ha anunciado la suspensión definitiva del modelo de "escuelas militarizadas" en la entidad. Esta medida responde a una directriz nacional que busca erradicar prácticas que no se alinean con la educación regular y que, según se ha señalado, podrían contravenir los derechos y la dignidad de los niños.

Aquí te presentamos la edición impresa: El Horizonte Tamaulipas- 05 de agosto

Suspensión y Transición: Las instituciones que operaban bajo este esquema, 5 en Tamaulipas, deberán transitar hacia un modelo de educación regular. El objetivo es ofrecer programas académicos formales y supervisados bajo la normativa de la Secretaría de Educación, tanto estatal como federal.

Fin de un vacío legal: El funcionario estatal destacó que, desde 2008, estas instituciones quedaron en un "limbo jurídico" al dejar de ser reguladas por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Con esta nueva disposición, las Secretarías de Educación asumen plenamente su competencia y supervisión, resolviendo el vacío legal que afectaba a los 32 estados del país.

Coordinación Estatal: El Gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, ha respaldado totalmente la medida federal. Las autoridades ya están en contacto con los responsables de las academias militarizadas en Reynosa y Altamira, así como con el caso de un campamento en Matamoros, para asegurar la correcta transición o clausura.

Regulación de campamentos e internados: Tamaulipas busca ser estado pionero en la regulación de campamentos de verano e internados. Se trabaja en una iniciativa con el Congreso del Estado para establecer un marco normativo claro que involucre tanto a autoridades educativas, como de turismo y protección civil, evitando que estos espacios operen sin supervisión.

Investigación en curso: Respecto a los hechos lamentables registrados recientemente en el sur del estado, las autoridades educativas reiteraron su colaboración total con la Fiscalía General de Justicia. La investigación sigue abierta y se mantendrá el apoyo necesario para el deslinde de responsabilidades.

Esta estrategia, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de educación Mario Delgado, prioriza la "Nueva Escuela Mexicana", asegurando que la formación de los estudiantes se dé en entornos regulares, seguros y apegados al calendario escolar oficial.