El municipio González se prepara para la fiesta del huapango

El secretario de Turismo de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez, presentó oficialmente la agenda de la segunda edición del Concurso Nacional de Huapango Huasteco, que tendrá lugar este próximo 6 de junio en el municipio de González.

Tras el éxito de la edición anterior, que reunió a cerca de 240 parejas de baile, el funcionario anticipó que este año se espera nuevamente una asistencia masiva de participantes y visitantes de toda la región Huasteca. Este encuentro no solo representa una competencia, sino una gran celebración donde niñas, niños, jóvenes y adultos comparten la pasión por los sonidos, vestuarios y estilos que definen la riqueza cultural del noreste del país.

El evento se ha consolidado rápidamente en el calendario cultural del estado, convirtiendo a González en un epicentro de convivencia generacional.

Además del valor artístico, el concurso tiene un impacto positivo directo en la economía local: se estima una asistencia cercana a las 2,000 personas, lo que generaría una derrama económica superior a los $1,5 millones de pesos, beneficiando a prestadores de servicios, comercios y emprendedores locales.

"Reconocemos el valor de estos encuentros porque permiten que las personas conozcan los municipios a través de sus tradiciones, gastronomía y experiencias únicas", señaló Hernández Rodríguez.

El secretario extendió una invitación especial a las familias de Ciudad Victoria, el Altiplano y la zona sur del estado para aprovechar el fin de semana y visitar González. Más allá del concurso, los asistentes podrán disfrutar de la oferta turística del municipio, que ha fortalecido su propuesta en turismo de naturaleza, comunitario y gastronómico.

Por su parte, el presidente municipal de González, Miguel Zúñiga, dijo que este 6 de junio no solo serán sede de música y baile, sino un punto de encuentro donde la tradición huasteca demostrará que sigue más vigente que nunca.

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