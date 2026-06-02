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Tamaulipas

El municipio González se prepara para la fiesta del huapango

La Secretaría de Turismo estima una asistencia cercana a las 2,000 personas, lo que generaría una derrama económica superior a los 1.5 millones de pesos

  • 02
  • Junio
    2026

El secretario de Turismo de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez, presentó oficialmente la agenda de la segunda edición del Concurso Nacional de Huapango Huasteco, que tendrá lugar este próximo 6 de junio en el municipio de González.

Tras el éxito de la edición anterior, que reunió a cerca de 240 parejas de baile, el funcionario anticipó que este año se espera nuevamente una asistencia masiva de participantes y visitantes de toda la región Huasteca. Este encuentro no solo representa una competencia, sino una gran celebración donde niñas, niños, jóvenes y adultos comparten la pasión por los sonidos, vestuarios y estilos que definen la riqueza cultural del noreste del país.

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El evento se ha consolidado rápidamente en el calendario cultural del estado, convirtiendo a González en un epicentro de convivencia generacional.

Además del valor artístico, el concurso tiene un impacto positivo directo en la economía local: se estima una asistencia cercana a las 2,000 personas, lo que generaría una derrama económica superior a los $1,5 millones de pesos, beneficiando a prestadores de servicios, comercios y emprendedores locales.

"Reconocemos el valor de estos encuentros porque permiten que las personas conozcan los municipios a través de sus tradiciones, gastronomía y experiencias únicas", señaló Hernández Rodríguez.

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El secretario extendió una invitación especial a las familias de Ciudad Victoria, el Altiplano y la zona sur del estado para aprovechar el fin de semana y visitar González. Más allá del concurso, los asistentes podrán disfrutar de la oferta turística del municipio, que ha fortalecido su propuesta en turismo de naturaleza, comunitario y gastronómico.

Por su parte, el presidente municipal de González, Miguel Zúñiga, dijo que este 6 de junio no solo serán sede de música y baile, sino un punto de encuentro donde la tradición huasteca demostrará que sigue más vigente que nunca.


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