Los asistentes disfrutaron de gastronomía regional y recorrieron estands de decenas de emprendedores y comerciantes locales que exhibieron productos y servicios

Inicio / Tamaulipas / Abarrotan la Calle 9 en tradicional Callejoneada en Matamoros

Centenares de familias matamorenses se congregaron la noche del pasado viernes en la emblemática Calle 9 para disfrutar de una edición más de la tradicional Callejoneada, una jornada que vistió al centro de la ciudad de música, oferta gastronómica y sano entretenimiento.

La iniciativa, coordinada por la administración municipal encabezada por el alcalde Alberto "Beto" Granados Fávila, forma parte de la estrategia local para regenerar el tejido social, reactivar la economía de la zona y potenciar el turismo en el municipio.

A lo largo del trayecto, los asistentes disfrutaron de la gastronomía regional y recorrieron los estands de decenas de emprendedores y comerciantes locales que exhibieron una diversa muestra de productos y servicios.

Uno de los mayores atractivos de la velada fue la exposición retro de automóviles Volkswagen clásicos, que captó la atención de apasionados del automovilismo y familias enteras.

La ambientación artística corrió a cargo del tradicional mariachi, acompañado por una cartelera musical variada que incluyó las presentaciones de Sabor Grupero, Don Emilio “La Voz del Pueblo”, Los Parna, El Dios Hernández y su Bandeño, así como el talento de Abby Ramírez y Guillermo Hernández.

Con el desarrollo de estas actividades, el Gobierno Municipal reafirma su apuesta por consolidar a la Calle 9 como un referente cultural y de encuentro comunitario, impulsando de manera simultánea el consumo local y la convivencia segura entre habitantes y visitantes.