Inaugura Beto Granados nuevas canchas en Deportivo Eduardo Chávez

El presidente municipal destacó que su gobierno continúa con el rescate de espacios públicos emblemáticos como la Concha Acústica del Parque Olímpico

Con la intención de fortalecer la infraestructura deportiva y recuperar espacios públicos de Matamoros, el alcalde Beto Granados inauguró las nuevas canchas de Fútbol 5 en el Centro Deportivo Eduardo Chávez.

La obra se construyó con recursos del programa Mundial Social, esquema mediante el cual se ha impulsado la rehabilitación de diversos espacios deportivos en Matamoros.

Entre los trabajos realizados en este complejo deportivo destacan la colocación de pasto sintético nuevo, instalación de porterías, implementación de un sistema de alumbrado con iluminación tipo LED y la instalación de nuevas gradas de aluminio.

Durante el evento, el alcalde estuvo acompañado por el secretario de Desarrollo Urbano, Alfonso Treviño Robles, así como por la secretaria de Educación, Cultura y Deporte, Yolanda Chavira Estrada.

“Hoy regresamos a este Centro Deportivo Eduardo Chávez, para inaugurar de manera oficial esta nueva cancha de fútbol. Somos el Gobierno que está construyendo el renacimiento de Matamoros”, expresó el edil.

También el presidente municipal destacó que su gobierno continúa con el rescate de espacios públicos emblemáticos como la Concha Acústica del Parque Olímpico, el Parque El Laguito y el Parque del Bordo del Río Bravo, así como la intervención de 1,100 áreas verdes durante su administración.

Además, anunció la próxima rehabilitación del sistema de aire acondicionado del gimnasio del mismo centro deportivo, así como el inicio de la segunda etapa de renovación de las Canchas del Cambio en las próximas semanas.