Tamaulipas

Elaboran pan de muerto como parte de su proceso de rehabilitación

El grupo Despertar para Drogadictos Anónimos se ha consolidado como un referente en la rehabilitación de hombres que enfrentan problemas de adicciones

  • 29
  • Octubre
    2025

Desde hace más de tres décadas, el grupo Despertar para Drogadictos Anónimos se ha consolidado como un referente en la rehabilitación de hombres que enfrentan problemas de adicciones. Cada año, como parte de su proceso terapéutico, elaboran pan de muerto, un elemento tradicional de la temporada.

José Alberto Saucedo Santoyo, secretario del grupo, señaló que esta actividad tiene como objetivo principal generar fondos para el centro de rehabilitación, los cuales se destinan al mantenimiento, alimentación y otros gastos que permiten ofrecer una atención digna a los integrantes.

La producción y venta del pan forma parte de las actividades que fortalecen su tratamiento y facilitan la recuperación de los 35 integrantes que actualmente participan en el programa Vive Sin Drogas, promovido por TV Azteca.

Además, esta labor brinda a los participantes la posibilidad de reinserción social y les permite aprender un oficio que podrían emplear para iniciar un negocio propio al concluir su tratamiento.

Amado Rivera Torres, militante en rehabilitación, explicó que el trabajo en la panadería ha sido clave para su recuperación y para aprender un oficio: “A mí me ha ayudado en mi recuperación para que el día de mañana salga y sea una persona productiva en la sociedad; aparte, se está enseñando un oficio para sobresalir dentro de un empleo… Se hacen diferentes tipos de pan: budín, empanadas, conchas, rebanadas de mantequilla, piedras, entre otros”.

La venta del pan ofrece a la ciudadanía la oportunidad de contribuir a que estas personas y sus familias construyan un futuro distinto. Los productos estarán disponibles en iglesias, panteones de la localidad y en la casa donde se ofrecen los tratamientos.

José Alberto Saucedo Santoyo agregó que los puntos de venta estarán ubicados en diversas parroquias de Reynosa: “Nos vamos a estar poniendo en algunas iglesias el domingo 2 de noviembre, como San Pío, Guadalupe, San Martín de Porres, San Pedro y San Pablo… Estamos en lateral Canal Rodhe 125, colonia Narciso Mendoza, aquí en Reynosa, Tamaulipas”.


