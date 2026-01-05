Panadería impulsa rehabilitación con roscas de Reyes en Reynosa

La venta de pan y roscas de Reyes se ha convertido en algo más que una actividad comercial para un grupo de 32 hombres en proceso de rehabilitación en Reynosa, ya que representa una terapia ocupacional que les permite alejarse del mundo de las adicciones y avanzar en su proceso de reinserción social.

Ellos forman parte del grupo “Despertar” de Drogadictos Anónimos, quienes, bajo supervisión y cumpliendo con las normas de higiene establecidas por la Secretaría de Salud, mantienen abierta una panadería comunitaria como parte de su tratamiento.

Durante esta temporada, los integrantes del grupo elaboran y ofrecen roscas de Reyes de manera artesanal, como una forma de mantenerse activos, responsables y enfocados en su recuperación.

Martín Enrique de la Parra Martínez, voluntario del grupo Despertar, explicó que cuentan con diferentes tamaños y precios accesibles para la comunidad.

“Tenemos la rosca mediana, ese tamaño vale 260 pesos; tenemos la más grande y ésta está en 290 pesos, y la más pequeña tiene un costo de 180. Todas traen un niño Dios: la pequeña trae cuatro, la mediana trae seis y la grande trae ocho”, detalló.

La panadería del grupo Despertar se encuentra ubicada en la lateral del canal Rodhe, en la colonia Narciso Mendoza, hasta donde acuden vecinos que saben que encontrarán pan de buena calidad y a bajo costo.

Además de adquirir un producto artesanal, quienes compran en este lugar contribuyen directamente a una causa social, apoyando el proceso de rehabilitación de personas que buscan una segunda oportunidad.

Luis Aguilar, cliente frecuente de la panadería, destacó tanto el sabor del pan como el valor social del proyecto.

“Es por la causa, siempre vengo por pan frío y es raro que tengan, se acaba de volada. El sabor me parece muy bien, el año pasado lo probamos y está muy rico”, comentó.

Por su parte, Elsa y José Ángel, quienes acudieron a comprar una rosca, señalaron que además de conservar una tradición familiar, buscan apoyar a quienes están en rehabilitación.

“Riquísima, y bendito Dios que están en rehabilitación, hay que apoyar la causa. Es una tradición familiar, estamos iniciando el año ayudando a la gente, ahora disfrutar en familia”, expresaron.

El centro del grupo Despertar permanece abierto las 24 horas del día para atender a cualquier persona que esté atravesando por problemas de adicción y necesite apoyo.

Se trata de un programa de tres meses, respaldado por la Secretaría de Salud y especialistas en el tratamiento de las adicciones.

Finalmente, los integrantes del grupo hicieron un llamado a la comunidad para que, si conocen a algún hombre que esté enfrentando esta situación, lo animen a buscar ayuda.

“Aquí el proceso es voluntario, ellos tienen que venir a pedir ayuda para que esto pueda funcionar. Pueden ponerse en contacto con nuestros números telefónicos, con nuestra página de Internet o buscarnos en Google como Drogadictos Anónimos, ahí está toda la información para poderles apoyar con lo que necesiten para ingresar a alguien”, concluyó Martín Enrique de la Parra Martínez.

