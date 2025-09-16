Encuentran a hombre sin vida en la zona centro de Reynosa

Un fuerte despliegue de unidades de emergencia, Fiscalía y Servicio Médico Forense se registró en la calle Iturbide, en la zona centro de Reynosa, luego de que familiares reportaron el hallazgo sin vida de un hombre identificado únicamente como Simón.

La víctima, de aproximadamente 60 años, era ex empleado de gobierno y se encontraba jubilado desde hace tiempo. Al ingresar a su domicilio, los familiares realizaron el llamado a las autoridades, quienes de inmediato iniciaron las indagatorias correspondientes.

De acuerdo con los primeros reportes, todo apunta a que se trató de una muerte natural, aunque el caso quedó bajo investigación para descartar cualquier otra situación.

El hecho generó asombro entre los vecinos, ya que ocurrió casi al mismo tiempo en que se desarrollaban los festejos patrios en el primer cuadro de la ciudad, lo que permitió que muchos ciudadanos fueran testigos de la movilización de los cuerpos de emergencia.

