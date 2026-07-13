Encuentran mitad de cocodrilo en orillas de laguna

En un principio se pensó que había sido atacado por otro cocodrilo; sin embargo, al revisarlo confirmaron que el ejemplar se encontraba partido a la mitad

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Gran expectación, causó la mitad de un lagarto, que fue encontrada a las orillas de la Laguna del Carpintero.

Fue a través de llamadas de la comunidad al 911, que la comandancia de Bomberos se enteró de este hecho.

Bomberos retiraron el ejemplar de la Laguna del Carpintero

El cocodrilo fue localizado parcialmente devorado en la Laguna del Carpintero, a la altura de la calle Dr. Carlos Canseco, lo que movilizó a elementos del Cuerpo de Bomberos de Tampico para retirar el ejemplar y evitar riesgos para la población.

El comandante de Bomberos del Ayuntamiento de Tampico, Humberto Guzmán Curiel, informó que el reporte fue recibido por ciudadanos que observaron al reptil flotando boca arriba.

Autoridades analizan qué ocurrió con el cocodrilo

En un principio se pensó que había sido atacado por otro cocodrilo; sin embargo, al revisarlo confirmaron que el ejemplar se encontraba partido a la mitad.

Es la primera ocasión en que se localiza un lagarto en estas condiciones, por lo que se analizará la circunstancia, sin embargo, se pide a turismo y locales, evitar aproximarse a los cocodrilos.