Encuentran adolescente sin vida en col. Infonavit Buenavista

Familiares señalaron que la menor atravesaba por un cuadro de depresión, situación que ya es considerada dentro de las líneas de investigación

La madrugada de este domingo se registró un hecho lamentable en Matamoros, luego de que una menor de edad fuera encontrada sin vida afuera de su domicilio, ubicado sobre la avenida del Trabajo, en el fraccionamiento Infonavit Buenavista.

Fueron familiares quienes realizaron el hallazgo y, de inmediato, solicitaron la presencia de los servicios de emergencia. Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Verde, quienes tras valorar a la adolescente confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Menor atravesaba por un cuadro de depresión, según sus familiares

La víctima fue identificada como Montserrat, de 15 años de edad. De manera preliminar, familiares señalaron que la menor atravesaba por un cuadro de depresión, situación que ya es considerada dentro de las líneas de investigación.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, en coordinación con agentes de la Policía Investigadora, acudieron al sitio para llevar a cabo las diligencias correspondientes, así como el levantamiento del cuerpo y el inicio de la carpeta de investigación.

Este caso ha generado consternación entre vecinos del sector y vuelve a encender la alerta sobre la salud mental en adolescentes, un tema que especialistas consideran urgente atender mediante el acompañamiento familiar, la detección oportuna de cambios emocionales y el acceso a apoyo profesional.