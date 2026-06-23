Encuentran cuerpo de Cristian Arturo en acueducto tras búsqueda

Entre la frustración y la tragedia, los familiares del joven, especialmente su padre y su madre, permanecieron sin separarse del sitio.

Tras 24 horas de una intensa y desesperada búsqueda en la zona de la segunda línea del acueducto "Guadalupe Victoria", las labores concluyeron con el hallazgo sin vida de Cristian Arturo Cárdenas Cárdenas, de 20 años de edad, quien perdió la vida en cumplimiento de su deber.

El desenlace ocurrió cuando el propio padre de la víctima, el señor Arturo Cárdenas, tomó la decisión de ingresar por cuenta propia. Ante la angustia y la desesperación, el padre se sujetó a una cuerda y, con un arnés, se introdujo al tubo de 36 pulgadas de diámetro donde finalmente localizó el cuerpo de su hijo para, posteriormente, arrastrarlo hacia el exterior. Tras el hallazgo, personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) procedió con el levantamiento del cuerpo para su traslado al anfiteatro local.

Entre la frustración y la tragedia durante el tiempo que duró el operativo, los familiares de Cristian, especialmente su padre y su madre, permanecieron sin separarse del sitio. Arturo Cárdenas expresó severas críticas hacia la logística de los equipos de rescate, lamentando lo que calificó como una lentitud excesiva en las maniobras.

“Fíjese cuánto tardan en ponerse un arnés para que el agua y el lodo no les llegue ni a las rodillas, mire, tantos mecates para tan poquitos monos... Nadie me sabe decir cómo es que se rompió el tubo, si se están haciendo reparaciones se supone que deben de cortar el agua”, señaló el padre antes de ingresar a la zona del siniestro, cuestionando además la seguridad de la obra y la falta de respuestas claras sobre las causas del accidente.

La postura de las autoridades Por su parte, Luis Gerardo González de la Fuente, Coordinador de Protección Civil del Gobierno del Estado, explicó que se siguió el protocolo estricto para situaciones de riesgo. Aseguró que la prioridad fue garantizar la integridad física de los rescatistas, dada la complejidad y peligrosidad del terreno.

“El equipo de rescate realizó una intensa labor de búsqueda; por parte de Protección Civil trabajaron sin descanso 30 elementos especializados en estas labores”, puntualizó el funcionario, añadiendo que incluso se habían integrado al operativo binomios caninos para agilizar la localización.

Finalmente, el personal de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) de Victoria informó que se mantienen en alerta, listos para iniciar los trabajos de reparación del acueducto una vez que las autoridades de Protección Civil autoricen el acceso seguro a la zona tras este lamentable accidente.