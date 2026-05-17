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Tamaulipas

Autoridades encuentran a dos personas sin vida en vivienda

De acuerdo con el comunicado publicado por la Vocería de Seguridad, la fiscalía realiza las investigaciones correspondientes.

  • 17
  • Mayo
    2026

Autoridades atendieron un reporte de persona lesionada por proyectil de arma de fuego en el Fraccionamiento Lomas Verdes de Ciudad Victoria. 

Al arribar al lugar, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, visualizaron en el interior de un domicilio a dos personas sin signos vitales, por lo que la zona fue acordonada. 

Al lugar arribaron elementos de la Policía Investigadora, de la Guardia Estatal y del Ejército para dar fe de los hechos. 

De acuerdo con el comunicado publicado por la Vocería de Seguridad, la fiscalía realiza las investigaciones correspondientes para determinar las causas de los hechos y dar con los probables responsables.


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