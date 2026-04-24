Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_04_24_at_3_34_38_PM_045417d760
Tamaulipas

Entrega Américo Villarreal 80 mdp para fortalecer la ganadería

El gobernador destacó que estos recursos no son solo una inversión económica, sino una apuesta por la identidad y el bienestar de las familias tamaulipecas

  • 24
  • Abril
    2026

Con el firme compromiso de recuperar la esencia productiva y el liderazgo ganadero del estado, el gobernador Américo Villarreal Anaya entregó apoyos por un total de 80 millones 772 mil pesos al sector pecuario, destinados a sanidad, mejoramiento genético y combate a contingencias sanitarias como el gusano barrenador. 

Durante la 89ª Asamblea General Ordinaria de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas (UGRT), celebrada en el Polyforum de Ciudad Victoria, el mandatario estatal destacó que estos recursos no son solo una inversión económica, sino una apuesta por la identidad y el bienestar de las familias tamaulipecas.

Inversión estratégica para el campo

El paquete de recursos entregado por el Ejecutivo Estatal se distribuye en programas clave para la competitividad del sector:

WhatsApp Image 2026-04-24 at 3.34.40 PM.jpeg

  • Sanidad Animal: Campañas contra la tuberculosis bovina y control de la mosca del gusano barrenador.
    Infraestructura: Inicio de operaciones de la subasta en la zona norte (Reynosa).
  • Sustentabilidad: 10 millones de pesos para el aprovechamiento de recursos naturales y extensionismo pecuario.
  • Mejoramiento Genético: Impulso a la calidad del hato tamaulipeco.

En su mensaje, Villarreal Anaya subrayó que su administración se rige bajo el principio del humanismo, buscando que la prosperidad llegue directamente a los productores primarios.

"El Gobierno del Estado no puede solo ante los retos; necesitamos una participación solidaria y comprometida. Somos una sociedad colaborativa donde todos compartimos una misma historia y cultura", afirmó el gobernador, quien recordó con nostalgia sus vivencias en el rancho junto a su padre, enfrentando retos similares a los actuales.

El mandatario hizo un llamado a los ganaderos a "romper paradigmas" ante los retos de los mercados internacionales y la volatilidad de precios marcados por la Bolsa de Chicago.

WhatsApp Image 2026-04-24 at 3.34.41 PM.jpeg

Para combatir el intermediarismo, destacó la creación del primer rastro TIF en la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), donde los productores pueden sacrificar, empacar y comercializar bajo la marca "Carne Tam", asegurando que la ganancia se quede en manos de quien trabaja la tierra.

Finalmente, el Gobernador resaltó la recuperación de la confianza y la paz en el campo tamaulipeco:

"No seamos de corta memoria; recordemos cómo estábamos hace cuatro o seis años. Hoy tenemos una condición distinta en seguridad que nos permite volver a nuestros ranchos, trabajarlos y ver crecer nuestro ganado con tranquilidad", señaló. 

Por su parte, la dirigencia de la UGRT, encabezada por José Guerrero Gamboa, agradeció el respaldo del Gobierno Estatal, reafirmando la alianza para mantener a Tamaulipas como un referente nacional en calidad ganadera.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

IMG_2523_09ac5d9a0d
UNTA Coahuila celebra Día del Niño en General Cepeda
xghdsh_a0e035803c
Recuerdan a bomberos caídos a tres meses de tragedia de Spellman
Whats_App_Image_2026_04_20_at_8_09_00_PM_69f7391e90
A 201 años de ser Capital, Victoria avanza: Lalo Gattás
publicidad

Últimas Noticias

1200x800_50e40c801b
Confianza del consumidor en EUA cae por guerra con Irán
whatsapp_image_2026_04_24_at_11_23_53_77cafa2e9d
Registra Guadalupe récord en baja percepción de inseguridad
2026_03_24_T162349_Z_1812435335_RC_24_BKAM_2_EPB_RTRMADP_3_IRAN_CRISIS_HORMUZ_14a7388d9f
Trump afirma que Irán mejoró su propuesta tras cancelar viaje
publicidad

Más Vistas

nl_proyectos_9_3ccc2a3ec5
'Yo aquí estoy; obras seguirán': José Lobatón
nl_proyectos_9_sohl_f6a143c21b
Abandonan obras de Proyectos 9... y denuncias siguen en aumento
Whats_App_Image_2026_04_24_at_12_52_58_AM_281a110f12
Auténticos vs. Borregos un verdadero clásico ¡de campeones!
publicidad
×