Américo Villarreal entrega vehículos y equipo a dependencias

El gobernador de Tamaulipas hizo entrega de vehículos a la Secretaría de Finanzas y patrullas a la Secretaría de Seguridad Pública

El gobernador Américo Villarreal Anaya hizo entrega de maquinaria, vehículos y equipo a diversas dependencias de la administración gubernamental y camiones recolectores de basura a los municipios de Victoria y Tampico, con una inversión que supera a los 125 millones de pesos.

Durante la entrega de unidades, Villareal Anaya, hizo entrega de vehículos a la Secretaría de Finanzas y patrullas a la Secretaría de Seguridad Pública, acciones que vienen a reforzar y a mejorar el servicio que se ofrece a la ciudadanía en los 43 municipios de Tamaulipas.

“Este equipamiento está a partir de hoy, en diferentes áreas del quehacer de nuestras instituciones, para seguir reforzando con equipo de mayor capacidad y tecnología, en las encomiendas de seguridad de prevención y promoción del tejido social, que nos ha dado buenos resultados de acuerdo con los indicadores de seguridad del que hoy gozamos las Tamaulipecas y Tamaulipecos, en el trayecto de nuestras carreteras y también de nuestras zonas urbanas”, señaló.

Villarreal Anata dijo que la incorporación del nuevo parque vehicular va encaminada a eficientar los servicios en beneficio de las y los ciudadanos.

“Esto es una muestra de un gobierno responsable atento de su gente y como lo mencionamos hace un momento con una inversión de 125 millones de pesos en equipamiento que deben sentirse los resultados, seguimos trabajando con los municipios para el equipamiento de tipo urbano que cada vez nos permita tener ciudades más ordenadas, limpias, funcionales y mejor iluminadas. con mejores espacios para la convivencia y el desarrollo social”, dijo el gobernador.