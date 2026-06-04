Escala conflicto por cierre de calle entre Tampico y Altamira

El conflicto vecinal originado por el cierre de la calle Décima Avenida, en el límite entre la colonia Villahermosa de Tampico y el fraccionamiento Gema de Altamira, elevó su nivel de tensión durante la tarde-noche de este jueves, cuando habitantes de ambos sectores protagonizaron enfrentamientos verbales, mientras intentaban retirar una valla colocada días atrás para impedir el paso de basura y desechos arrastrados por las lluvias.

Habitantes de la colonia Villahermosa señalaron que la estructura fue instalada desde el pasado fin de semana con la intención de evitar que piedras, muebles, basura y aguas negras que descienden por el canal pluvial terminen obstruyendo el flujo del agua y provoquen inundaciones en sus viviendas.

Sin embargo, vecinos del fraccionamiento Gema argumentan que la calle representa una vía importante de salida y consideran injustificado el bloqueo.

La tensión alcanzó niveles preocupantes cuando comenzaron los intercambios de insultos, acusaciones, amenazas verbales e incluso señalamientos de posibles agresiones físicas.

"Lo único que queremos es detener la basura y las piedras que terminan saturando la vía y provocando que el agua se meta a nuestras casas", expresó la señora María Victoria Camacho Rivera, habitante de la colonia Villahermosa, quien aseguró haber entregado oficios a las autoridades sin obtener respuesta.

Del otro lado, la señora Patricia Villegas, vecina del fraccionamiento Gema, dijo que son afectados por el cierre, asegurando que el bloqueo representa riesgos para personas con discapacidad, emergencias médicas y acceso de unidades de rescate.

A pesar de tratarse de una problemática que, según los propios vecinos, lleva más de dos años sin resolverse, hasta ahora ninguna autoridad municipal ha logrado establecer una solución coordinada entre ambos municipios, situación que comienza a reflejarse en una creciente fractura social entre habitantes separados únicamente por una calle, pero divididos por un conflicto que amenaza con escalar aún más.

Vecinos de ambos sectores coincidieron en una preocupación: que la falta de intervención oficial termine provocando una tragedia.

Mientras Tampico y Altamira continúan sin alcanzar acuerdos definitivos sobre el manejo hidráulico y vial de la zona limítrofe, el conflicto vecinal parece avanzar más rápido que las soluciones que deben ofrecer ambos gobiernos.

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