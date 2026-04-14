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Tamaulipas

Reinstalación de maestra desata conflicto en kínder de Reynosa

Directora del plantel 'José Ortiz de Domínguez' se niega a reincorporarla pese a resolutivos a su favor; caso escala y podría derivar en acciones legales

  • 14
  • Abril
    2026

Un conflicto interno en el jardín de niños “José Ortiz de Domínguez”, ubicado en la colonia Arcoíris, que se originó desde el inicio del ciclo escolar, ha escalado luego de que la dirección del plantel se ha negado durante todo este tiempo a permitir la reincorporación de una maestra.

Con el paso de los meses, al plantel arribó personal superior con la intención de llevar a cabo la reinstalación de la docente, luego de que se determinara que no existen elementos en su contra.

Al respecto, la supervisora escolar, María Lorena Román Rodríguez, explicó que la situación no derivó de una sanción formal, sino de un proceso en el que incluso intervinieron instancias de derechos humanos.

“Yo le estoy explicando a ella de que el jurídico no la retiró, era por cuestión de que estaba derechos humanos y derechos humanos ya sabe que la maestra no tiene nada de alguna acusación, cosas negativas, no tiene nada, todo salió a favor de ella, de la maestra Lady, pero la directora no la quiere recibir”, señaló.

Sin embargo, ni la intervención del secretario de Educación, ni su autoridad, así como tampoco los resolutivos emitidos por instancias de derechos humanos, han logrado que se concrete la reinstalación de la docente.

Durante este proceso, la maestra ha permanecido dando la cara ante las autoridades educativas e incluso ante el propio secretario, manteniendo la esperanza de regresar a impartir clases.

En ese sentido, la supervisora detalló que se siguieron los protocolos establecidos y se buscó el diálogo con el personal docente, aunque sin éxito.

“Yo la saqué por seguir los protocolos que se debe de llevar, entonces ya entablé un diálogo pedagógico con todo el personal y nada más una docente renuente, que ella se retira, y hasta le pegaba a la mesa, molesta, enojada, y se retira del salón, y la maestra Rosy Quintanilla, le dije adelante”, explicó.

Ante este escenario, el caso fue turnado a instancias superiores de la Secretaría de Educación, que serán las encargadas de determinar las acciones correspondientes.

De persistir el desacato, la situación podría derivar en acciones legales por parte de la maestra afectada, quien busca hacer valer sus derechos laborales.

La supervisora advirtió que la negativa a formalizar la situación laboral de la docente podría traerle afectaciones a futuro.

“Defender su posición porque cambia de función, en la plantilla ella no ha firmado plantilla y lo cual ella más adelante es acreedora a un estímulo de 20 años y la maestra directora no está pensando en eso, dice que yo soy la que ando moviendo los papás”, concluyó.


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