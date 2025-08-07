Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_1b84908fe7
Coahuila

Escala joven estructura metálica sin protección en Saltillo

Un joven, aparentemente drogado, escaló una estructura en el bulevar Fundadores de Saltillo, generando tensión entre automovilistas y peatones.

  • 07
  • Agosto
    2025

La mañana del 6 de agosto, residentes y conductores en Saltillo fueron sorprendidos por un hecho inusual y peligroso.

Un joven, aparentemente bajo el efecto de sustancias tóxicas, trepó una estructura metálica de señalización ubicada en el bulevar Fundadores, justo frente al cuartel general de la Marina. 

Su presencia en lo alto de la nomenclatura generó gran tensión entre quienes circulaban por la zona.

El joven permaneció varios minutos en la parte superior de la estructura, sin ningún tipo de equipo de seguridad, lo que representó un riesgo tanto para él como para los peatones y automovilistas.

Algunas personas comenzaron a referirse a él como el "Hombre Araña de Saltillo", aunque su accionar, más que asombro, provocó preocupación generalizada. Fueron los propios testigos quienes notificaron a las autoridades.

Aunque la situación no dejó heridos ni daños materiales, el incidente reabre el debate sobre los efectos del consumo de drogas y la falta de atención a la salud mental.

Casos como este evidencian la necesidad de reforzar estrategias de prevención y apoyo para quienes enfrentan adicciones, antes de que el desenlace sea trágico.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_1_7a0a334f0e
Proyecta Coahuila ruta gratuita entre Ramos Arizpe y Saltillo
aaf552be_d451_4a8d_b57c_fc09c2935ae0_89aa36c223
Venden huevo a mitad de precio en el Mercadito Mejora
EH_DOS_FOTOS_4640f0eb60
Planea Trump aranceles de hasta 250% a fármacos y semiconductores
publicidad

Últimas Noticias

israel_hamas_f9582b5a2f
Ofensiva israelí sobre Gaza pone en peligro a rehenes: Hamás
INFO_7_DOS_FOTOS_5dd5b9c6ed
Paramédicos de Escobedo reciben a un bebé en Alianza Real
Whats_App_Image_2025_08_07_at_4_04_39_PM_1_6865122efa
Puentes que transforman paisajes con sus innovadores diseños
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_06_at_12_47_34_AM_9b8dee6d2e
Cae huachicoleo en Nuevo León en 30% durante el 2025
estructura_evento_maynez_san_pedro_d44f041ed3
Imputan a cinco rescatistas por caída de escenario en San Pedro
Apuestan_a_transporte_escolar_obligatorio_para_disminuir_trafico_de59628f65
Apuestan a transporte escolar obligatorio para disminuir tráfico
publicidad
×