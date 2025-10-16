Cerrar X
la_narro_coahuila_cbcd9c6df5
Estudiantes de la Narro envían ayuda a damnificados en Veracruz

Alumnos recolectaron víveres y ropa en Saltillo para apoyar a familias afectadas por inundaciones en Álamo Temapache y comunidades cercanas

  • 16
  • Octubre
    2025

Conmovidos por la situación que atraviesan cientos de familias en Veracruz tras las recientes inundaciones, un grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro organizó una colecta de víveres, ropa y cobijas para apoyar a los damnificados del municipio de Álamo Temapache y sus alrededores.

Desde tempranas horas, los voluntarios instalaron un punto de acopio donde recibieron donaciones de la comunidad saltillense. Los estudiantes solicitaron artículos de abrigo, alimentos no perecederos y productos de higiene personal, con el objetivo de cubrir las necesidades básicas de las familias afectadas.

Todo lo recolectado sería transportado el mismo día por los propios jóvenes hacia las zonas impactadas por las lluvias. Entre ellos se encontraba Guadalupe, estudiante veracruzana de la Narro, quien explicó que su familia y vecinos forman parte de las comunidades más afectadas.

Relató que en lugares como La Pedrera, El Aguacate y Lomas de Minasco, los daños han sido severos, con caminos destruidos y un puente colapsado que ha dejado incomunicadas a varias localidades.

Con vehículos facilitados por la universidad y el respaldo de compañeros solidarios, los jóvenes emprendieron el viaje rumbo a Veracruz con la esperanza de aliviar, aunque sea un poco, la difícil situación que viven sus paisanos.


