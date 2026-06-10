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Tamaulipas

Burócratas tendrán permiso para ver partido de México

Los estudiantes de educación básica y media superior podrán permanecer en casa para disfrutar de este momento histórico junto a sus familias

  • 10
  • Junio
    2026

Con motivo de la inauguración de la fiesta más grande de futbol 2026, que se celebrará este jueves en la Ciudad de México, el Gobierno del Estado de Tamaulipas autorizó ajustes en la jornada laboral de las y los servidores públicos de la administración estatal.

Ajustan horarios laborales por el partido inaugural

La titular de la Secretaría de Administración, Luisa Eugenia Manautou Galván, dijo que el personal operativo podrá concluir sus actividades a partir de las 12:00 horas, mientras que las y los servidores públicos con nivel de jefatura de departamento y superiores podrán ausentarse temporalmente durante el desarrollo del partido inaugural, reincorporándose a sus labores una vez concluido el partido de México contra Sudáfrica.

“Esta disposición no aplicará en aquellas dependencias, organismos o áreas que, por la naturaleza de sus funciones, deban mantener su operación de manera permanente, garantizando en todo momento la continuidad de los servicios y la atención a la ciudadanía”, señaló.

Estudiantes podrán seguir el partido desde casa

Por su parte, la Secretaría de Educación informó a los padres de familia y tutores que con motivo del partido inaugural de la justa deportiva, los estudiantes de educación básica y media superior podrán permanecer en casa para disfrutar de este momento histórico junto a sus familias, sin que ello represente falta escolar ni afectación académica.

Esta disposición será aplicable únicamente durante la jornada del jueves 11 de junio, mientras que las actividades escolares se reanudarán con normalidad al día siguiente.

Cabe señalar que todas las escuelas y planteles educativos del Estado permanecerán abiertos y brindando sus servicios de manera habitual para aquellas familias que decidan que sus hijas e hijos asistan a clases conforme a su horario regular.


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