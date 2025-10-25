Cerrar X
Tamaulipas

Evalúan a fondo a los 19 jóvenes suspendidos del Cetis 78

Los estudiantes del Cetis 78 suspendidos indefinidamente tras su participación en la riña y daños ocasionados en el plantel, son atendidos por especialistas

  • 25
  • Octubre
    2025

Los 19 estudiantes del Cetis 78 que fueron suspendidos de manera indefinida tras su participación en la riña y daños ocasionados dentro del plantel, están siendo atendidos por un equipo multidisciplinario de la Procuraduría para la Defensa del Menor y la Mujer de Altamira.

Francisca Arteaga, titular del área explicó que desde el momento en que la Procuraduría tuvo conocimiento de los hechos, se activaron los protocolos de actuación en coordinación con las autoridades educativas, a fin de garantizar tanto los derechos de los adolescentes involucrados como los de la comunidad escolar.

“No debemos olvidar que son personas menores de edad y que antes de emitir una opinión debemos conocer su contexto y garantizar sus derechos, pero también los de la comunidad donde ocurrieron los hechos”.

WhatsApp Image 2025-10-25 at 2.37.57 PM.jpeg

El equipo multidisciplinario, integrado por psicólogos, trabajadores sociales y especialistas en atención familiar, realiza diagnósticos individuales para conocer el entorno social, familiar y emocional de cada estudiante. 

Con base en ello, se diseñará un plan de restitución de derechos que determinará si los jóvenes pueden o no reincorporarse a la escuela y bajo qué condiciones.

Arteaga puntualizó que el proceso incluye terapia psicológica individual, así como sesiones con las familias para fortalecer las prácticas de crianza y comunicación. 

“Muchas veces, la falta de atención no es por desinterés, sino por exceso de trabajo o falta de herramientas parentales. Por eso también se trabaja con los padres”, explicó.

WhatsApp Image 2025-10-25 at 2.37.57 PM (2).jpeg

Respecto al tiempo que tomará este proceso, la titular de la Procuraduría aclaró que no hay un plazo fijo, ya que cada caso es distinto y será el psicólogo tratante quien determine el momento adecuado para una eventual reincorporación.

“Cada adolescente tiene un contexto particular; por eso no podemos hablar de tiempos iguales para todos, lo importante es ofrecer soluciones reales y responsables que eviten que estos jóvenes representen un riesgo para sí mismos o para otros”, sostuvo.

Arteaga destacó que la Procuraduría mantiene comunicación constante con la dirección del Cetis 78 para dar seguimiento a cada uno de los casos, subrayando que el objetivo no es sancionar, sino reconstruir y reencauzar la conducta de los jóvenes, brindándoles las herramientas emocionales necesarias para su desarrollo personal y académico.


