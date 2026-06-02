Continúa recuento de daños en Hacienda Las Golondrinas, Edomex

Las intensas lluvias registradas la noche del lunes en Huixquilucan, Estado de México, dejaron una persona fallecida, viviendas inundadas, vehículos dañados y múltiples afectaciones en distintas colonias del municipio.

Este martes, habitantes de Hacienda Las Golondrinas continuaban evaluando los daños ocasionados por el desbordamiento del Río La Coyotera y de un canal de desagüe.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó la muerte de una mujer de 40 años, quien fue localizada sin vida dentro de un inmueble ubicado en la zona de Hacienda de las Golondrinas.

De acuerdo con los reportes, la víctima se encontraba en el lobby del edificio cuando el agua ingresó con fuerza al lugar.

Las autoridades señalaron que el nivel del agua alcanzó cerca de dos metros en el inmueble, provocando que la mujer falleciera por ahogamiento. Equipos de rescate tuvieron que ingresar al sitio mediante lanchas debido a que las inundaciones impedían el acceso por tierra.

Vecinos contabilizan pérdidas

Con el descenso del nivel del agua durante la mañana de este martes, los residentes comenzaron a inspeccionar los daños materiales. Decenas de vehículos quedaron completamente cubiertos por el agua y, en muchos casos, resultaron inservibles.

Habitantes de la zona reportaron además que dos jóvenes permanecían atrapados dentro de una vivienda debido a que las puertas no podían abrirse.

Según explicaron, el agua alcanzó el primer nivel del inmueble y dañó las chapas de acceso, por lo que esperaban la llegada de un cerrajero para poder salir.

Los vecinos aseguraron que las inundaciones no son un fenómeno nuevo en el área, aunque señalaron que nunca habían experimentado una emergencia de la magnitud registrada durante la noche del lunes.

Desbordamiento agravó la emergencia

Las autoridades municipales informaron que las calles Hacienda de las Golondrinas y Hacienda de las Palmas, ubicadas en la colonia Jesús del Monte, sufrieron severas afectaciones luego de que un río de desagüe superó su capacidad debido a las intensas precipitaciones.

El agua arrastró grandes cantidades de basura y residuos que terminaron formando un tapón en las vialidades, impidiendo el flujo normal de la corriente. Como consecuencia, el agua se desvió hacia una zanja cercana y terminó inundando los accesos a diversos complejos residenciales.

Personal de limpieza apoyado con maquinaria pesada retiró lodo, basura y desperdicios acumulados en las calles para posteriormente realizar labores de lavado y saneamiento. Bomberos y elementos de emergencia permanecieron durante varias horas en el lugar para garantizar condiciones seguras para los habitantes.

Enrique Morales, guardia de una zona residencial en Hacienda Las Golondrinas, relató que la lluvia comenzó durante la tarde y se intensificó de manera progresiva hasta convertirse en una tormenta que no cesó durante varias horas.

Según su testimonio, una de las bombas utilizadas para controlar el nivel del agua dejó de funcionar en medio de la emergencia, situación que contribuyó a que la inundación avanzara rápidamente.

“Comenzó a llover desde las tres de la tarde, se quitaba y regresaba con más fuerza, hasta que llegó un aguacero tremendo y ya no paró hasta que se inundó todo”, relató.

Colonias afectadas y trabajos de limpieza

La Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) informó que personal del Grupo Tláloc realizó trabajos de desazolve y limpieza en al menos cinco viviendas afectadas por las inundaciones.

🚧💧 Tras una intensa jornada nocturna de trabajo, #GrupoTláloc concluyó las labores de limpieza y desalojo de lodos en casas habitación de la colonia Hacienda de las Golondrinas, en #Huixquilucan. pic.twitter.com/TCoj5d4vcy — Comisión del Agua del Estado de México (@CAEM_EDOMEX) June 2, 2026

Además de Hacienda Las Golondrinas y Hacienda de las Palmas, se reportaron afectaciones en San Fernando, donde el agua ingresó a patios de viviendas, así como en Santiago Yancuitlalpan y Jesús del Monte, donde se registraron encharcamientos superiores a los 50 centímetros.

La alcaldesa Romina Contreras Carrasco informó que las vialidades afectadas fueron reabiertas tras las labores efectuadas por personal de Aguas de Huixquilucan y del Sistema Municipal de Emergencias 24/7 en puntos como Palma Dátil-Hueyetlaco, Hacienda de las Palmas, Jesús del Monte y Camino a Santiago Yancuitlalpan.

Daños en viviendas, vehículos y servicios

Las inundaciones alcanzaron niveles superiores a los dos metros en algunas zonas y provocaron daños en viviendas, edificios, automóviles e infraestructura urbana. También se reportó la caída de árboles, postes y cables eléctricos, lo que generó afectaciones adicionales en el suministro de energía y la movilidad.

La tormenta comenzó alrededor de las 19:00 horas en la zona limítrofe entre Huixquilucan y Cuajimalpa y se prolongó durante aproximadamente cuatro horas. Colonias como Zacamulpa, Interlomas, Jesús del Monte y Santiago Yancuitlalpan registraron algunas de las afectaciones más severas.

Mientras continúan las labores de limpieza y evaluación de daños, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento de la mujer durante la emergencia provocada por las lluvias.

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