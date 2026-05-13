Exhortan a extremar precauciones en La Playita de Reynosa

Con el objetivo de brindar espacios de recreación y sano esparcimiento para las familias reynosenses, cuadrillas de limpieza del municipio de Reynosa mantienen labores de mantenimiento y rehabilitación en el centro recreativo conocido como “La Playita”, ubicado sobre las márgenes del río Bravo rumbo a la zona ribereña.

Actualmente, el lugar luce limpio y en condiciones adecuadas para recibir a los visitantes que cada fin de semana acuden a convivir y disfrutar de este espacio natural; sin embargo, autoridades de Protección Civil hicieron un llamado a la ciudadanía para extremar precauciones y evitar introducirse a las aguas del río Bravo.

Advierten riesgos por corrientes del río Bravo

Las autoridades advirtieron que el caudaloso afluente representa un riesgo constante debido a las fuertes corrientes internas y cambios repentinos en la profundidad, condiciones que históricamente han provocado accidentes y pérdidas humanas en esta región fronteriza.

Indicaron que el río Bravo es considerado por muchos habitantes como un río “traicionero”, debido a los numerosos incidentes registrados a lo largo de los años, por lo que insistieron en que las familias deben permanecer únicamente en las áreas seguras y evitar acercarse demasiado a la orilla.

Asimismo, señalaron que las recomendaciones buscan prevenir cualquier situación de emergencia durante los días de descanso y convivencia familiar, especialmente en temporadas donde aumenta la afluencia de visitantes al sitio recreativo.

Piden respetar límites ante vigilancia fronteriza

Las autoridades también recordaron que acercarse o rebasar los límites cercanos al río puede ser interpretado por autoridades estadounidenses como un posible intento de cruce ilegal hacia territorio norteamericano, debido a la estricta vigilancia que se mantiene permanentemente en la frontera.

En esa zona, corporaciones de seguridad de Estados Unidos operan sistemas de monitoreo, cámaras y sensores de movimiento capaces de detectar cualquier actividad sospechosa, lo que puede derivar en movilizaciones inmediatas de vigilancia fronteriza.

Protección Civil reiteró el exhorto a las familias para disfrutar de La Playita con responsabilidad, atender las indicaciones de seguridad y evitar conductas que puedan poner en riesgo la integridad física de los visitantes.





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