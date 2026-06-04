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Tamaulipas

Exigen padres de Kevin Ramos justicia y transparencia

Kevin, de 11 años, fue atropellado en abril del 2025, por un camión de Transportes Castores mientras circulaba en bicicleta, posteriormente perdió la vida

  • 04
  • Junio
    2026

En un acto de búsqueda de justicia, Iván Ramos Badillo y Nelda Ludivina Pérez Alanís, padres de Kevin Ramos, se manifestaron de manera pacífica frente a las oficinas del Centro Integral de Justicia, ubicadas a un costado de la Fiscalía General de Justicia (FGJET) de Tamaulipas.

Con cartulinas en mano y acompañados por familiares y amigos, alzaron la voz para exigir imparcialidad en el caso de su hijo, quien lamentablemente perdió la vida tras ser atropellado por un camión de la empresa de paquetería Castores.

El motivo de la movilización surge ante la preocupación de los padres por el desarrollo del proceso.

Iván Ramos explicó que fueron citados a una audiencia solicitada por la defensa del presunto responsable con el objetivo de revisar las medidas cautelares y presentar pruebas y testimoniales, dentro de la etapa intermedia del caso.

Sin embargo, los padres expresaron su profundo temor e indignación, señalando que han observado acciones por parte del juez que, a su parecer, muestran una inclinación a favor de la defensa.

Ante esto, la familia hace un llamado urgente a las autoridades para que el proceso se lleve a cabo con total apego a la ley, transparencia y, sobre todo, con la imparcialidad que este caso exige para que se haga justicia por la memoria de Kevin Ramos.

“Dra. Claudia Sheinbaum, solicitamos su ayuda ante la falta de imparcialidad del Juez Juan Artemio Aro”, señalan algunas de las cartulinas.

Como es del dominio público, el 18 de abril de 2025, Kevin, un niño de 11 años, fue atropellado por un camión de Transportes Castores mientras circulaba en bicicleta.

Tras el accidente, el conductor no solicitó ayuda médica inmediata y trasladó al menor a su centro de trabajo, y en la parte trasera de las oficinas ubicadas sobre la Avenida Rotaria, conocida también como Hombres Ilustres, lo retuvo por espacio de varias horas, perdiendo mucha sangre.

El 13 de junio, Emanuel “N”, chofer de transportes Castores, fue capturado en Hueyapan de Ocampo, Veracruz, acusado de homicidio culposo por atropellar y causar la muerte de Kevin Ramos.

Según la Fiscalía, el conductor estaba presuntamente alcoholizado al momento en que se registraron los hechos.


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