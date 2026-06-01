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Tamaulipas

Éxito total para homenaje a Mentiras en Matamoros

Dos funciones con lleno absoluto y una ovación de pie marcaron el homenaje a Mentiras, El Musical, que revivió la nostalgia de los años 80

  • 01
  • Junio
    2026

El Teatro en Tamaulipas se vistió de gala con el gran homenaje a "Mentiras, El Musical", una puesta en escena que conquistó al público en Matamoros en dos funciones completamente agotadas, a las 4:00 y 7:00 de la tarde.

La noche se convirtió en un viaje lleno de nostalgia y emociones, reviviendo los inolvidables años 80 a través del talento de los artistas.

Al finalizar, los asistentes ovacionaron de pie, confirmando el creciente interés de la comunidad por producciones teatrales de calidad.

Detrás del telón, el esfuerzo de músicos, maquillistas, vestuaristas y equipo técnico hizo posible una experiencia memorable que reafirma la importancia de apoyar el arte y la cultura como parte esencial de nuestra identidad.

Con información de Tony Martínez.


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