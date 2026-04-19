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Tamaulipas

Inicia con éxito la Copa Tamaulipas 2026 en Barra del Tordo 

Con una bolsa acumulada superior a los 200 mil pesos en premios, arrancó este sábado la Copa Tamaulipas 2026 en Barra del Tordo de Aldama

  • 19
  • Abril
    2026

Con una bolsa acumulada superior a los 200 mil pesos en premios, arrancó este sábado la Copa Tamaulipas 2026 en Barra del Tordo de Aldama.

Para este sábado, había un registro de más de 700 cañas de pescadores provenientes de todo el estado así como de entidades vecinas de San Luis Potosí, Nuevo León y del centro de la república. 

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La convivencia familiar es uno de los principales objetivos de este evento, según declaraciones del vocal de Caza y Pesca del estado, Luis García Reyes. 

Dijo que esta es una actividad muy social donde se vive una integración familiar y la hermandad entre los pescadores en este tipo de eventos donde cada vez se suman más personas. 

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García Reyes destacó la participación de los alcaldes para que estos torneos cuenten con todas las facilidades, coordinados con la administración estatal a cargo del doctor Américo Villarreal Anaya. 

Al concluir el evento este domingo, se rifará una cuatrimoto para todos los asistentes y diversos premios para los ganadores, quienes a lo largo de 10 kilómetros de playa podrán registrar sus capturas que van desde corvina y especies varias como mantarrayas, conejos, entre otras. 

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El torneo ofrece una categoría para niños desde los 4 a los 11 años 11 meses, a fin de incentivar a las nuevas generaciones para practicar la pesca deportiva sustentable, ya que las capturas se regresan al agua previo proceso de recuperación.


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