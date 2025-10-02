Cerrar X
Tamaulipas

Extienden beneficio del 'Mes del Testamento' en Reynosa

Esta disminución coincidió con los gastos del inicio del ciclo escolar con la difícil situación económica de las familias

  • 02
  • Octubre
    2025

El presidente del Colegio de Notarios en Reynosa, César Amílcar López, anunció con agrado que el mes de octubre también será reconocido como el Mes del Testamento, por lo que el costo preferencial de 3 mil pesos por testamento universal, vigente en septiembre, se mantendrá durante todo este mes.

Explicó que, aunque esta campaña se ha realizado de manera constante en septiembre durante varios años, en esta ocasión se determinó ampliar el beneficio debido a la baja elaboración de testamentos registrada en algunas notarías.

De acuerdo con el análisis del gremio, la difícil situación económica de las familias influyó en esta disminución, ya que la promoción coincidió con los gastos del inicio del ciclo escolar, lo que limitó la posibilidad de aprovechar el descuento.

“Normalmente un testamento anda alrededor de los 7 mil pesos lo que es un testamento universal, y el descuento que se hace en septiembre es de 3 mil pesos. Ya tenemos varios años con esta práctica y este año no va a ser la excepción. Se acordó a nivel estatal por parte de nuestro colegio que octubre también se incluyera como Mes del Testamento, seguir dando el mismo descuento durante este mes”, declaró López.

El presidente del Colegio de Notarios adelantó que actualmente se analizan mecanismos para que el beneficio se convierta en permanente.

“Estamos en pláticas, todavía no se ha decidido, pero estamos viendo si lo hacemos permanente de dar ese descuento permanente; eso todavía no se decide”, señaló.

Finalmente, reiteró el llamado a la ciudadanía para aprovechar esta oportunidad durante octubre y elaborar un testamento a bajo costo, un documento que brinda certeza legal y tranquilidad a las familias.


