FECANACO aclara proceso para legalizar e importar autos usados

El presidente de la Federación de Cámaras de Comercio Tamaulipas, explicó que actualmente hay dos decretos distintos, con propósitos y plazos específicos

Ante la confusión generada por la coexistencia de dos decretos federales relacionados con la legalización e importación de vehículos usados, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO Servytur) de Matamoros emitió un llamado a la ciudadanía para evitar desinformación y posibles fraudes.

El presidente de CANACO Servytur Matamoros y de la Federación de Cámaras de Comercio (FECANACO Servytur) Tamaulipas, Abraham Rodríguez Padrón, explicó que actualmente se encuentran vigentes dos decretos distintos, con propósitos y plazos específicos.

El primero corresponde a la importación definitiva de autos usados provenientes de Estados Unidos y Canadá, cuya prórroga fue publicada el 5 de noviembre de 2025 en el Diario Oficial de la Federación, y estará vigente hasta noviembre de 2026. Este decreto permite realizar el trámite a través de las aduanas mexicanas bajo condiciones reguladas por la Secretaría de Economía y el SAT.

El segundo decreto se refiere a la regularización de vehículos de procedencia extranjera, conocidos como “autos chocolates”, los cuales ya se encontraban en territorio nacional antes del 19 de octubre de 2021.

Dicho programa vence en septiembre de 2026, aunque actualmente se encuentra suspendido temporalmente por disposiciones administrativas.

Rodríguez Padrón destacó que ambos procesos son distintos y cuentan con requisitos y procedimientos específicos, por lo que pidió a los propietarios de vehículos mantenerse informados y no confundir los términos.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a acudir a empresas legalmente establecidas o consultar directamente en las Cámaras de Comercio de la frontera antes de iniciar cualquier trámite, a fin de evitar fraudes o pérdidas económicas.

La CANACO Servytur Matamoros y la FECANACO Tamaulipas reiteraron su compromiso con la orientación ciudadana y el fortalecimiento del comercio formal en la región fronteriza.


