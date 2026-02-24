Comercio local, el más golpeado por situaciones de riesgo: CANACO

El comercio local, en especial las pequeñas tiendas familiares, es el sector que más ha resentido las recientes situaciones de riesgo registradas en la ciudad, de acuerdo con un análisis presentado por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Reynosa.

El estudio advierte que la principal afectación se refleja en la drástica disminución de clientes, ya que gran parte de estos negocios dependen de las ventas diarias para su subsistencia. En este contexto, Roberto Cruz, consejero de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio de Tamaulipas, señaló que la percepción de inseguridad provocó una reducción considerable en la movilidad de la población.

“Esta situación provocó obviamente una reducción de la movilidad de los ciudadanos hasta un 70 por ciento; las calles se vieron con pocos vehículos, lo que impacta en las ventas de nuestros comercios de manera importante”, expresó.

Crece temor a perdidas de mercancía entre proveedores

El análisis también revela que la cadena de proveeduría se ha visto seriamente afectada, ya que una parte importante de los insumos que utilizan las empresas locales llega por carretera. El temor a pérdidas de mercancía ha llevado a que proveedores foráneos eviten ingresar a Reynosa, lo que ha complicado el abasto para diversas cadenas y negocios.

A ello se suma que, en un año considerado de alta expectativa económica por la realización de eventos internacionales, los comercios locales enfrentan pérdidas derivadas de las alertas para no viajar a Tamaulipas emitidas por autoridades del estado de Texas.

Sobre este panorama, el consejero de Fecanaco reconoció que este tipo de situaciones impactan directamente en la percepción ciudadana, aunque consideró que es posible revertirla mediante acciones coordinadas entre autoridades y sector privado.

“Definitivamente ese tipo de eventos afectan la percepción de la ciudadanía, pero creo que con acciones oportunas de parte de las autoridades y con la coordinación que existe con el sector privado es como vamos a poder recuperar esa percepción que persiste y que nos persigue como ciudad, como un estigma lamentablemente”, afirmó.

Instan a no difundir información apócrifa de redes sociales

Dentro de la evaluación, el organismo empresarial también hizo un llamado a la población a no consumir ni difundir información proveniente de páginas de redes sociales que no identifican a sus autores, al considerar que este tipo de contenidos contribuyó a generar alarma y desinformación entre la ciudadanía.

“Hubo muchas páginas de noticias de esas que surgen al vapor y empezaron a alarmar a la ciudad con información de lo que se supone que podría acontecer; entonces tenemos que ser muy responsables”, advirtió Roberto Cruz.

Asimismo, la cámara empresarial confirmó que, ante la baja afluencia de clientes registrada en los últimos días, fue necesario emitir recomendaciones a los comerciantes para modificar los horarios de apertura y cierre de los establecimientos, como una medida preventiva frente al contexto actual.

“Tomar aplicaciones de vida y, si es necesario, tener que cerrar o modificar los horarios de apertura hay que hacerlo, porque la integridad de nuestros clientes y colaboradores es primordial”, concluyó el representante empresarial.

