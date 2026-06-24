Feria del Empleo ofrecerá más de mil vacantes, en Matamoros

Más de 43 empresas participarán en Matamoros con mil 340 ofertas laborales para distintos perfiles, ante recientes despidos en el municipio

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El presidente municipal de Heroica Matamoros, Alberto Granados Fávila, confirmó la realización de la Feria Nacional del Empleo este jueves 25 de junio, con el objetivo de acercar oportunidades laborales a la población que actualmente se encuentra sin trabajo.

Durante esta jornada participarán más de 43 empresas que ya se encuentran registradas, las cuales estarán ofertando más de mil 340 vacantes en distintas áreas laborales.

Entre los puestos disponibles se encuentran vacantes para operadores, personal administrativo, promotores de ventas, soldadores, electricistas y personal de limpieza, entre otros perfiles.

La feria es organizada por la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Tamaulipas como parte de las acciones para atender la situación laboral que atraviesa el municipio tras los recientes despidos registrados en diversos sectores.