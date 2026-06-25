Feria del Empleo exhibe escasez de vacantes en Matamoros

Decenas acudieron a la Feria del Empleo en Matamoros, pero la limitada oferta de vacantes evidenció la falta de oportunidades laborales

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La falta de oportunidades laborales en el municipio de Matamoros quedó en evidencia durante la reciente Feria del Empleo, donde decenas de personas acudieron desde temprana hora al gimnasio de la UAT con la esperanza de conseguir trabajo.

A pesar de la alta afluencia de solicitantes, asistentes señalaron que la oferta de vacantes fue limitada, lo que generó inconformidad entre quienes esperaban mayores oportunidades en este tipo de eventos.

La gran cantidad de personas formadas reflejó la complicada situación económica que atraviesan muchas familias en la ciudad, quienes ven en estas ferias una alternativa para integrarse al mercado laboral.

En medio de este panorama, los buscadores de empleo confiaron en poder acceder a alguna vacante, aunque reconocieron que la competencia fue alta ante el reducido número de puestos disponibles.