Localiza colectivo restos óseos durante búsqueda en Reynosa

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas acudió al lugar para acordonar el área y realizar el procesamiento de la escena

Integrantes del Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas localizaron restos óseos durante una jornada de búsqueda realizada en un predio baldío situado a un costado de la colonia Privada Las Fuentes, junto al canal Guillermo Rodhe, en Reynosa.

Tras el hallazgo, las buscadoras notificaron de inmediato a las autoridades competentes.

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas acudió al lugar para acordonar el área, realizar el procesamiento de la escena e iniciar las diligencias ministeriales y periciales correspondientes.

Las autoridades informaron que será mediante estudios forenses y análisis de laboratorio como se determinará el origen de los restos, así como su posible identidad, dentro de la carpeta de investigación abierta por este caso.

El Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas reiteró su compromiso de continuar con las jornadas de búsqueda en distintos puntos de la entidad, con la esperanza de localizar a personas desaparecidas y ofrecer respuestas a las familias que mantienen la búsqueda de sus seres queridos.