Eduardo Govea confirma destituciones y sanciones en Fiscalía

El fiscal general de Justicia en Tamaulipas fue cuestionado sobre las denuncias presentadas en contra de Agentes del Ministerio Público

El titular de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, Eduardo Govea Orozco, dijo que el corte más reciente relacionado a sanciones, causan baja un Ministerio Público y un elemento de la Policía Investigadora por incurrir en diversas irregularidades, además de sancionar a varios directivos y operativos, un total de 40 funcionarios al último corte del mes de junio.

“En el área de competencia del Consejo del servicio profesional de carrera, se habrá destituir a dos servidores públicos es un agente del ministerio público y un policía”, dijo Govea Orozco.

Continúan investigaciones y sanciones contra servidores públicos

El fiscal general de Justicia en Tamaulipas fue cuestionado sobre las denuncias presentadas en contra de Agentes del Ministerio Público y en contra de elementos de la Policía Investigadora, por incurrir en diversas irregularidades, adelantó que la lista de servidores públicos es larga y se cuenta con un promedio de 40 sanciones ejecutadas, acciones en las que no se van a detener hasta llegar a las últimas consecuencias.