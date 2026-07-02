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Eduardo Govea confirma destituciones y sanciones en Fiscalía
El fiscal general de Justicia en Tamaulipas fue cuestionado sobre las denuncias presentadas en contra de Agentes del Ministerio Público
Por Alfredo Uvalle | 02 Julio 2026
El titular de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, Eduardo Govea Orozco, dijo que el corte más reciente relacionado a sanciones, causan baja un Ministerio Público y un elemento de la Policía Investigadora por incurrir en diversas irregularidades, además de sancionar a varios directivos y operativos, un total de 40 funcionarios al último corte del mes de junio.
“En el área de competencia del Consejo del servicio profesional de carrera, se habrá destituir a dos servidores públicos es un agente del ministerio público y un policía”, dijo Govea Orozco.
Continúan investigaciones y sanciones contra servidores públicos
El fiscal general de Justicia en Tamaulipas fue cuestionado sobre las denuncias presentadas en contra de Agentes del Ministerio Público y en contra de elementos de la Policía Investigadora, por incurrir en diversas irregularidades, adelantó que la lista de servidores públicos es larga y se cuenta con un promedio de 40 sanciones ejecutadas, acciones en las que no se van a detener hasta llegar a las últimas consecuencias.
“Se está sancionando con suspensiones a niveles desde directivos hasta operativos y tenemos un promedio de 40 sanciones que al corte de este último mes se han emitido, es decir, el proceso continúa”, señaló.