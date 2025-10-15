Cerrar X
Tamaulipas

Fiscalía confirma que empresario es persona no localizada

FGJT confirmó que Marco Antonio Mariño Leal, vicepresidente de la FECANACO, se encuentra como persona no localizada y sin indicios de secuestro

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas confirmó que el empresario Marco Antonio Mariño Leal, vicepresidente de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio, FECANACO, se encuentra como persona no localizada, sin indicios de secuestro; los hechos ocurrieron el pasado 09 de octubre en el municipio de Reynosa; aún continúan las investigaciones para dar con su paradero. 

“Se realiza la búsqueda correspondiente en un trabajo interinstitucional, en coordinación con la Guardia Estatal y la Guardia Nacional; están todas las corporaciones e instituciones trabajando en la búsqueda y conocer cuál es la realidad de los hechos”, señaló. 

Barrios Mojica dijo que no se puede prejuzgar sobre una acción determinada, si fue una privación, y lo que se tiene considerado es una no localización, tomando en cuenta lo declarado por la familia del empresario reynosense, principalmente porque no existe una llamada de rescate ni algún indicio que permita a las autoridades establecer la comisión de algún delito. 

“Estamos ante una no localización nada más; la persona se encontraba en una reunión en un restaurante y sale por su propio pie, sin ninguna coacción, y es cuando ya no regresa y se está haciendo la investigación; reitero, no podemos decir que se trate de algún tipo de delito”, dijo el fiscal de Tamaulipas.


