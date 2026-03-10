Podcast
Tamaulipas

Fiscalía de Justicia aclara investigación en Hospital Infantil

Las imágenes que circulan en redes sociales no reflejan la información que corresponde a la carpeta de investigación, lo que es crucial destacar

  • 10
  • Marzo
    2026

El fiscal general de Justicia de Tamaulipas, Eduardo Govea Orozco, ha denunciado la proliferación de información no oficial relacionada con una investigación en curso, subrayando que esta no proviene de fuentes autorizadas ni de la carpeta de investigación correspondiente, lo anterior con relación al caso de la persona detenida como presunto responsable de la agresión sexual de dos médicas residentes del Hospital Infantil de Tamaulipas. 

Govea Orozco enfatizó que los actos de investigación, especialmente aquellos vinculados a análisis técnicos e inteligencia, han sido fundamentales para el desarrollo de diversas indagaciones. Las videograbaciones del hospital han permitido llevar a cabo análisis que son esenciales para el proceso.

Sin embargo, las imágenes que circulan en redes sociales no reflejan la información que corresponde a la carpeta de investigación, lo que es crucial destacar.

Profundización de la investigación

El Fiscal aseguró que la investigación se ha profundizado lo suficiente para establecer la identidad de la persona sujeta a investigación, quien será objeto de una determinación por parte del juez de control. Esta investigación ha incluido un número significativo de trabajos periciales realizados en las últimas semanas, los cuales han fundamentado la solicitud de orden de aprehensión y la imposición de prisión preventiva justificada para el detenido, quien se encuentra actualmente a disposición de la autoridad.

Vinculación a proceso

El juez de control analizará mañana la solicitud de vinculación a proceso presentada por la Fiscalía. Govea Orozco destacó que los elementos y datos de prueba recabados son suficientes para sustentar esta petición, basándose en dictámenes periciales y otros datos obtenidos durante la investigación.

Responsabilidad en la difusión de información

El Fiscal hizo hincapié en la importancia de ser responsables al interpretar la información que circula en redes sociales, ya que muchas de estas publicaciones no corresponden a los hechos ni a la realidad del proceso. Aseguró que la defensa del detenido ha tenido acceso completo a la carpeta de investigación y que no se ha obstaculizado su derecho a defensa.

Colaboración en ciencias forenses

Además, informó que la fiscalía general de Justicia ha colaborado en el área de ciencias forenses, llevando a cabo valoraciones psicológicas y médicas de las víctimas, las cuales son parte integral del conjunto de datos de prueba.

Conclusión

Finalmente, el Fiscal expresó su tranquilidad y compromiso en cumplir con las responsabilidades que le corresponden, instando a la sociedad a no dejarse influir por información no confirmada que pueda distorsionar la percepción pública del caso.


