Identifican a posible responsable de incendio en Victoria

El edil señaló que corresponderá a la Fiscalía General de Justicia determinar las responsabilidades conforme avance la carpeta de investigación

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El alcalde de Ciudad Victoria, Eduardo Gattás Báez, informó que ya fue identificada una persona como posible responsable del incendio registrado el pasado 20 de julio en el relleno sanitario, siniestro que movilizó a los cuerpos de emergencia y que no dejó personas lesionadas.

En entrevista con medios de comunicación, el edil señaló que corresponderá a la Fiscalía General de Justicia determinar las responsabilidades conforme avance la carpeta de investigación.

“Serán las autoridades de la Fiscalía General de Justicia quienes deslinden responsabilidades en base a la carpeta de investigación”, señaló.

Buscan renovar el sistema de parquímetros

Durante la misma entrevista, Gattás Báez indicó que alrededor del 70 por ciento de los parquímetros de la ciudad se encuentran fuera de servicio, mientras que únicamente el 30 por ciento permanece en operación.

El presidente municipal explicó que el Gobierno de Victoria analiza lanzar una licitación para que una empresa participe en la modernización del sistema y ofrezca un mejor servicio a la ciudadanía, además de generar ingresos para el municipio.

“Creo que el 70% ya no funciona, hay un 30% solamente en operatividad, están en malas condiciones, queremos ver la forma si alguna empresa pueda ingresar y nos pueda dar un servicio adecuado a la ciudadanía, pero que también le pueda entrar una parte de los ingresos a la presidencia municipal”, puntualizó.

Prevén nuevos cambios en el gabinete municipal

Finalmente, el alcalde confirmó que su administración contempla realizar dos o tres cambios adicionales en el gabinete municipal.

No obstante, precisó que aún no puede revelar los nombres de los funcionarios, ya que las modificaciones continúan en proceso de análisis.