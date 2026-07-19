Colectivo localiza restos humanos en predio de Matamoros

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas no ha emitido información oficial respecto a este hallazgo

Integrantes del colectivo de búsqueda Fuerza Matamoros y Buscadoras por Amor a Tamaulipas informaron sobre el hallazgo de restos humanos en un predio despoblado de esta ciudad.

De acuerdo con lo publicado en sus redes sociales, el descubrimiento se realizó durante la jornada del jueves; sin embargo, por motivos de seguridad, no se dio a conocer la ubicación exacta del sitio.

En las imágenes difundidas por el colectivo se observa un terreno en abandono, con maleza y al menos dos viviendas deshabitadas. En el lugar también fueron localizados fragmentos humanos, así como diversas prendas de vestir, calzado y una gorra.

Fiscalía no ha emitido información oficial

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas no ha emitido información oficial respecto a este hallazgo.

El caso se suma a los reportes que colectivos de búsqueda continúan realizando en la región, en su labor por localizar a personas desaparecidas.