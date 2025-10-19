Cerrar X
Tamaulipas

Guardia Estatal desarticula cámaras clandestinas en Reynosa

Elementos localizaron y desinstalaron seis dispositivos ocultos en colonias y una carretera; los equipos fueron puestos a disposición de las autoridades

  • 19
  • Octubre
    2025

Al realizar recorridos de seguridad y vigilancia sobre la colonia Las Cumbres, personal de la Guardia Estatal perteneciente a la coordinación municipal de Reynosa visualizó y retiró una serie de cámaras de videovigilancia clandestinas. 

En este sector, se encontraron un módem y cinco cámaras ubicadas en las colonias Las Cumbres, Emiliano Zapata y Los Muros.

Asimismo, personal de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero comisionado a la Estación Segura Periquitos localizó una cámara clandestina ubicada sobre el kilómetro 52 de la Carretera Federal 97 Reynosa-San Fernando.

El artefacto se encontraba dentro de una cámara de PVC negra sobre un poste de luz.

Los objetos retirados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para realizar las investigaciones.


